Königs Wusterhausen

Mit Stand vom 28. März sind laut des Landkreises inzwischen mindestens 850 aufgrund des Krieges gegen die Ukraine geflüchtete Menschen in Dahme-Spreewald angekommen.

Sie alle sind registriert und daher erfasst, „aber wir wissen nicht von allen. Schätzungsweise sind es mehr“, sagt Kathrin Veh, Sprecherin des Landkreises. Noch immer sind viele Menschen auf dem Weg aus dem Land, um sich vor den Bomben und Kämpfen zu retten.

Über eine Millionen zusätzliche Kosten

Insgesamt rechnet der Landkreis mit 1213 Personen, die in Dahme-Spreewald Schutz suchen. Allerdings umfasst diese Zahl alle Flüchtlingsgruppen – nicht nur jene aus der Ukraine. Mehrheitlich sind die ukrainischen Geflüchteten bisher privat untergekommen, sagt Kathrin Veh, eine Sprecherin des Landkreises – also mutmaßlich bei Freunden oder Familienmitgliedern oder auch Menschen, die freiwillig Geflüchtete aufgenommen haben. Ob der weiter steigenden Zahlen aber ist auch der Landkreis bemüht, genügend Unterkünfte bereitzustellen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So liegt dem Kreistag eine Eilentscheidung vor, die Anmietung und Nutzung mehrerer Unterkünfte mit insgesamt 1,1 Millionen Euro außerplanmäßig zu finanzieren. „Zur Herrichtung, Anmietung und Bewirtschaftung dieser Objekte sind im Haushalt keine entsprechenden Mittel eingeplant“, heißt es klar in der Beschlussvorlage, um deutlich zu machen, dass es sich um eine nicht von langer Hand geplante, im Rahmen des geltenden Haushalts zu tätigende Ausgabe handelt. Eingebracht wurde die Vorlage in der 17. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus, Finanzen und Öffentliche Ordnung. Vorgelegt hatte den Entwurf die Verwaltung.

In der nächsten Sitzung des Kreistages am 6. April sollen die zusätzlichen Mittel beschlossen werden. Konkret geht es um vier Einrichtungen, die als zusätzliche Unterbringung für geeignet eingestuft werden: die Gemeinschaftsunterkünfte in Zeuthen, Mittenwalde, Klein Köris und Kolberg.

Nur 42 Ukrainer bisher in Unterkünften

Noch sind die Unterkünfte in Mittenwalde, Klein Köris und Zeuthen laut Kathrin Veh nicht bezugsbereit. Etwaige Fragen beispielsweise bezüglich des Brandschutzes, des Trinkwassers und des Baurechts müssten noch geklärt werden. Wann diese Bearbeitung fertig ist, sei derzeit noch nicht absehbar.

In der Gemeinschaftsunterkunft in Kolberg befänden sich derzeit 20 ukrainische Geflüchtete. Auch in der Gemeinschaftsunterkunft in Uckley seien derzeit 22 ukrainische Geflüchtete untergekommen. Somit befänden sich gegenwärtig insgesamt 42 Ukrainer in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Die Unterkunft in Kolberg sei schnell bezugsfähig gewesen, so dass sie schon jetzt für die Geflüchteten als Unterkunft genutzt werden könne.

Bezüglich der insgesamt 850 hier registrierten Ukrainer bedeutet dies, dass insgesamt 808 Ukrainern anderswo untergebracht sein müssen. „Es ist aber davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil der Kriegsflüchtlinge, welche aktuell noch bei Privatpersonen untergebracht sind, im Laufe der nächsten Monate einen Platz in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung begehren“, heißt es vom Landkreis zu der Diskrepanz.

Es soll noch mehr Unterkünfte geben

Kathrin Veh weist auch darauf hin, dass es sich bei den Objekten „um eine laufende Liste handelt und diese stetig ergänzt wird“. Weitere Unterkünfte würden derzeit geprüft. Insgesamt erhalten laut Kathrin Veh derzeit 400 ukrainische Geflüchtete Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Laut Beschlussvorlage wird für das Jahr 2022 bei den Objekten bei einem sofortigem Nutzungsbeginn mit folgenden Miet- und Nutzungskosten gerechnet: bei dem Objekt in Zeuthen mit 150.000 Euro, in Mittenwalde mit 700.000 Euro, in Klein Köris mit 110.000 Euro und bei dem in Kolberg mit 130.000 Euro. In der Summe macht das 1.090.000 Euro, beantragt wurden insgesamt 1,1 Millionen Euro, die den Haushalt außerplanmäßig und zusätzlich belasten, wenn dem Antrag am 6. April stattgegeben wird.

Von Steve Reutter