Zeuthen

Zeuthens Gemeindepolitiker haben ihre Standortentscheidung für die zweite Grundschule korrigiert. Statt in der Münchener Straße soll die Schule nun in der Schillerstraße gebaut werden. Im jüngsten Gemeinderat gab es für diesen Vorschlag des Rathauses eine große Mehrheit. Die MAZ schaute sich die Videoaufzeichnung der Sitzung an und gibt Kernaussagen der Diskussion wieder.

Grundstück westlich der Schillerstraße

Die Gemeinde will das Grundstück an die Evangelische Schulstiftung verpachten, sie soll die Schule bauen und betreiben. Bei dem neuen Grundstück handelt es sich um eine 27.000 Quadratmeter große Waldfläche westlich der Schillerstraße an der Gemeindegrenze zu Eichwalde. Der Standort ist nach Ansicht des Rathauses am besten geeignet. Er war schon bei der ersten Suche der Favorit der Verwaltung.

Christine Wehle (SPD/ChW) sieht das Ziel nicht erfüllt, den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten. Sie stimmte gegen den neuen Standort. „Was sind uns Lärmschutz, Klimaschutz und Grundwasserschutz wert, wenn Alternativen aus finanziellen Gründen abgelehnt oder gar nicht erst bewertet werden“, fragte sie.

Auf dieser Fläche westlich der Schillerstraße soll die Grundschule gebaut werden. Quelle: Gemeine Zeuthen

Die SPD-Fraktion bevorzugte nach den Worten ihres Vorsitzenden Heiko Witte mehrheitlich den Zeuthener Winkel als Schulstandort, das kam aber durch die Festlegung auf einen Standort östlich der Bahn nicht in Betracht. „Allerdings brauchen wir dringend eine zweite Grundschule, wir müssen entscheiden“, sagte er.

Tenor in der Zeuthener Gemeindevertretung

Das war ein Tenor vieler Wortmeldungen. CDU-Fraktionschefin Nadine Selch verwies im Gemeinderat auf die zwei Jahre andauernde Standortsuche. „Dass wir alle nicht glücklich sind, weil wir keinen idealen Standort haben, ist uns klar. Wir werden Kompromisse eingehen müssen.“ Gemeindevertreter Jonas Reif von den Bündnisgrünen gab zu, hin- und hergerissen zu sein. Das sei für ihn eine „wirklich sehr schwere Entscheidung“. Jörgen Hassler (SPD) hält die Schillerstraße städtebaulich für den richtigen Standort. Er beklagte, dass mit den Nachbarorten Eichwalde und Schulzendorf keine Einigung auf eine gemeinsame Grundschule möglich war. „Interkommunale Zusammenarbeit sieht für mich anders aus“, sagte er.

FDP-Gemeindevertreterin Brit Mühmert beklagte einen schmerzhaften Eingriff in die Natur. Linken-Fraktionschef Robert Seelig erklärte, seine Fraktion habe es sich nicht leicht gemacht, stimme aber zu. „Wir müssen jetzt vorankommen, es gibt zur Zeit keine Alternativen“, sagte er im Gemeinderat.

Bürgerinitiative signalisiert Zustimmung zum Schulstandort

Zustimmung signalisierte Raimund Kramer von der Zeuthener Bürgerinitiative zum Erhalt der Zeuthener Heide. „Mit diesem Kompromiss muss man zufrieden sein“, sagt er zu Sitzungsbeginn. Die BI favorisierte den Schulbau zwischen Seestraße und Heinrich-Heine-Straße. Uwe Bruns vom Baum- und Naturschutzbeirat der Gemeinde kritisierte die Standortentscheidung. Es habe „keinen ernsthaften politischen Willen“ gegeben, Grundstücke ohne Waldfläche zu prüfen. „Wir brauchen eine zweite Grundschule, aber auch unsere Waldflächen“, sagte er. Bruns kritisierte, dass Bauprojekte und Naturschutz oft als Gegensatz gesehen würden, dabei gehe es in der heutigen Zeit darum, beides zu ermöglichen.

15 Ja-Stimmen für den Schulstandort Schillerstraße

Am Ende stimmten 15 Gemeindevertreter für die Schillerstraße als Standort der zweiten Grundschule, es gab zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Der Standortbeschluss vom September 2020 für die Münchener Straße wurde gleichzeitig aufgehoben. Er war damals mit elf zu zehn Stimmen gefasst worden, wegen des knappen Ausgangs und nach Bürgerprotesten verständigte man sich darauf, die Standortsuche zu wiederholen.

Die Evangelische Schulstiftung wollte in dieser Woche über den Schulneubau entscheiden. Eine Antwort auf eine MAZ-Anfrage dazu stand Donnerstagnachmittag noch aus. Zuletzt konnte die Stiftung noch keinen Zeitplan für die Schulgründung nennen, man warte die Standortentscheidung der Gemeinde ab, hieß es.

Von Frank Pawlowski