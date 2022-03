Zeuthen

In Zeuthen geht die Diskussion um die Bebauung des Zeuthener Winkels in die nächste Runde. Die Gemeindevertreter beschlossen den Vorentwurf und die frühzeitige Auslegung des Bebauungsplanes. Doch das Abstimmungsergebnis war denkbar knapp und zeigt, wie gespalten die Meinungen sind. Der Beschluss wurde mit zehn zu neun Stimmen gefasst, es gab eine Enthaltung.

Die dritte und letzte Baufläche im Zeuthener Winkel

Der Zeuthener Winkel ist ein Gebiet an der nördlichen Gemeindegrenze zu Eichwalde. Es sind dort schon zwei Wohngebiete entstanden, jetzt soll die dritte und letzte Fläche bebaut werden. Da es sich um eine große Grünfläche mit Biotopen und Wald handelt, ist das Vorhaben in der Gemeindepolitik umstritten. Nach Beschlüssen aus den 1990er Jahren kann dort aber gebaut werden. Der Investor änderte deshalb schon die Pläne, indem weniger Wohnhäuser als ursprünglich vorgesehen entstehen sollen.

Im Gemeinderat wurde das Vorhaben dennoch kontrovers diskutiert. Für die Kritiker sind noch zu viele Fragen bezüglich der Bebauung offen. „Es ist kein endgültiges Nein, aber für ein Ja ist es in dieser Phase noch zu früh“, sagte SPD-Gemeindevertreter Jörgen Hassler für die Mehrheit seiner Fraktion. Er ist Vorsitzender des Infrastrukturausschusses.

Bündnisgrüne fordern Qualifizierung der Pläne für Zeuthener Winkel

So äußerte sich auch Jonas Reif von den Bündnisgrünen. Er forderte eine weitere Qualifizierung der Pläne. Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) warb hingegen dafür, das Verfahren in Gang zu bringen. „Es ist wichtig, das wir diskutieren, wie der Entwurf sich möglicherweise verändern muss.“

So könnte die Bebauung im Zeuthener Winkel Mitte aussehen. Quelle: BBF Projekt GmbH

Dazu sollen auch Bürgerworkshops zur Bebauung des Zeuthener Winkels beitragen, die auf Antrag der SPD-Fraktion einstimmig beschlossen wurden. Die Fraktion begründete das damit, dass die Gemeinde mit dem wenig bebauten Zeuthener Winkel und seinen ausgedehnten Wäldern und Wiesen werbe. Für viele Zeuthener sei es zu einem Erholungsgebiet geworden. Die Bürger sollten daher frühzeitig in die Planungen einbezogen werden. Das gesetzliche Verfahren reiche dafür nicht aus.

Workshops als besondere Form der Bürgerbeteiligung

Auf Antrag der Fraktion Bürger für Zeuthen wurde ergänzt, dass die Workshops um Rahmen des gesetzliche Beteiligungsverfahrens stattfinden sollen. Damit solle klargestellt werden, dass die Bauplanungen nicht behindert, sondern mit einer besonderen Form der Bürgerbeteiligung ergänzt würden.

Die Anzahl der Workshops ist nicht festgelegt worden. Sie sollen während der vierwöchigen Auslegung des B-Planentwurfs stattfinden. Strittig war im Gemeinderat auch ein Punkt, der aus Sicht des Rathauses eigentlich für das Vorhaben sprechen soll. Laut Bürgermeister Sven Herzberger soll der Investor mehrere Millionen Euro für gemeindliche Zwecke zur Verfügung stellen, wenn er seine Pläne für den Zeuthener Winkel umsetzen kann.

Gemeindevertreter Jonas Reif (Bündnis 90/Grüne), der Vorsitzender des Umweltausschusses ist, hält das gleichzeitig für schwierig. „Das setzt die Gemeindevertretung unnötig unter Druck. Man kann eigentlich gar nicht mehr frei diskutieren, wenn man weiß, wo das Preisschild schon dranhängt.“

In Zeuthen kein Planungsstopp wie in Wildau vorgesehen

Ein vorläufiger Planungsstopp für große Wohnungsbauvorhaben wie im Nachbarort Wildau ist in Zeuthen nicht vorgesehen. In Wildau hatte der Stadtrat die Aufstellung eines B-Planes für das Dahme-Nordufer beschlossen, das Verfahren dann aber ausgesetzt. Wildaus Stadtpolitiker wollen zunächst prüfen, welche Folgen die geplante Bebauung für die Infrastruktur der Stadt hat. Es geht dabei unter anderem um ausreichende Plätze in Kitas und Schulen.

Eine Studie zur Stadtentwicklung bis 2030 gibt inzwischen Antworten darauf. Zeuthen erarbeitet gerade ein Leitbild für die Ortsentwicklung. Wildau hat derzeit knapp 11.000, Zeuthen knapp 11.500 Einwohner.

Von Frank Pawlowski