Zeuthen

Ein Zeuthener Familienvater fuhr bevorzugt mit der S-Bahn zur Arbeit nach Berlin. Zum Bahnhof radelte er. Nachdem das erste Fahrrad geklaut wurde, besorgte er sich ein anderes. Es verschwand ebenfalls. Das zweite und ein drittes Fahrrad wurden ebenfalls gestohlen. Da stieg der Zeuthener entnervt wieder aufs Auto um.

So viele Fahrräder wurden in Zeuthen gestohlen

Am Zeuthener Bahnhof werden gefühlt besonders viele Fahrräder geklaut, doch in der Polizei-Statistik bestätigt sich der Eindruck nicht. Mit 88 Diebstählen nimmt Zeuthen jedoch einen Spitzenplatz ein hinter Eichwalde (94) und der Kreisstadt Lübben (92). Einsamer Spitzenreiter ist Königs Wusterhausen mit 306 Fahrraddiebstählen. Zum Vergleich – Wildau steht mit 44 zu Buche.

Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2020, offizielle Zahlen von 2021 gibt es noch nicht. „Aber der Trend setzt sich fort“, verrät der Leiter der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald, Mike Holzmann. Inwiefern Bahnhöfe ein Schwerpunkt sind, lässt sich aus der Statistik nicht direkt herauslesen. Die Zahlen beziehen sich auf das gesamte Stadt- und Gemeindegebiet. Tatsache ist, dass 532 der 706 Fahrraddiebstähle in Dahme-Spreewald aus den S-Bahngemeinden gemeldet wurden.

Die Polizei geht daher davon aus, dass die Täter überörtlich agieren, und rechnet die Diebstähle zur Beschaffungskriminalität. Belegen lässt sich das laut Mike Holzmann aber nicht. Die Aufklärungsquote liegt unter zehn Prozent. Da hilft eigentlich nur, es Dieben möglichst schwer zu machen. Laut Mike Holzmann zählen dazu gute Schlösser und die Sicherung der Räder an den Fahrradständern. Es könnte auch helfen, das Rad nicht direkt am Bahnhof sondern an einer belebten Ecke nebenan abzustellen.

Polizei-Chef Mike Holzmann rät zu Codierungen

Außerdem empfiehlt der Polizeichef, sich die Gestellnummern zu notieren oder die Fahrräder kostenlos von der Polizei codieren zu lassen. Falls geklaute Räder doch einmal gefunden werden, lassen sie sich nur so dem Besitzer zuordnen.

Von Frank Pawlowski