Zu Besuch beim letzten Fischer in Zeuthen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das Wetter ist kalt und rau. Einen sieht man aber an fast jedem Morgen, egal bei welchen Temperaturen, draußen auf dem Zeuthener See. Den Fischer Andreas Strietzel.

Gefischt wird immer

„Gefischt wird immer, solange kein Eis drauf ist“, erklärt der letzte Fischer in Zeuthen ( Dahme-Spreewald). Schon sein Vater lernte mit 14 Jahren das Fischen und machte sich nach der Wende selbstständig. Andreas Strietzel trat in die Fußstapfen seines Vaters, ging ebenfalls in die Lehre und schloss die Ausbildung 2002 ab. Seitdem ist er fast täglich auf dem See anzutreffen und versorgt die Umgebung mit frischem Fisch. Früh am Morgen fährt er raus und kontrolliert seine Stellnetze und Reusen. Mit seinem Fang fährt er nach Hause, verarbeitet ihn, räuchert den Fisch und bereitet alles für den Verkauf vor.

Angebot an vier Tagen in der Woche

An vier Tagen in der Woche wird der Fisch angeboten. „Meine Frau Ronny-Beate macht mit und fährt auf die Märkte. Als mithelfende Ehefrau. Alleine schafft man das nicht“, betont Andreas Strietzel. Zu kaufen gibt es verschiedene Sorten. Hauptsächlich fängt der Fischer Schleie, Aal, Zander, Hecht und Barsch. Seefische wie Heilbutt, Makrele oder Hering kauft er dazu und räuchert sie anschließend in seinem eigenen Räucherofen. „Wenn ich Fisch dazukaufe, achte ich darauf, dass es gute Qualität ist“, sagt Strietzel.

Karpfen zum Jahresende

Das gilt auch für den Karpfen, der gerade zum Jahresende bei vielen Brandenburgern auf den Tisch kommt. Diesen fängt der Fischer selbst beziehungsweise kauft ihn bei Bedarf aus der Teichwirtschaft Hammermühle zu. Die Nachfrage nach dieser bekannten Fischart nahm jedoch in den letzten Jahren immer mehr ab. „Es ist in den letzten Jahren weniger geworden. Die Leute sind mehr auf Gänse geeicht“, so Andreas Strietzel.

Die Nachfrage nach Karpfen gehe zwar zurück, gleichwohl sei er ein Klassiker zum Jahresende. Quelle: Aaliyah Sarauer

Allgemein sei die Nachfrage bei den edleren Fischen, etwa Lachs, höher. Nichtsdestotrotz wird der Karpfen nicht nur zum Ende des Jahres angeboten. „Karpfen isst man in Monaten mit R“, so der Fischer. Traditionell endet die Zeit des Karpfens gegen Ostern. Grund dafür war das Fehlen einer guten, kühlen Lagermöglichkeit, um den Fisch über die warmen Sommermonate vor dem Verderben zu schützen.

Kochtipps für Kunden gratis dazu

Wenn seine Kunden mal nicht wissen, wie sie ihren Fisch zubereiten sollen oder keine Ideen haben, gibt Andreas Strietzel auch hier gerne Tipps und Ratschläge. So kann man zum Beispiel ein Lachsfilet einfach auf ein Backblech legen, klein geschnittenes Gemüse herumlegen, ein wenig würzen, einige Minuten in den Backofen geben und dann den Fisch genießen.

Besonders stolz ist der Fischer auf seinen neusten, großen Fang. Ein 21 Kilogramm schwerer Wels ging ihm in eines seiner Stellnetze im Zeuthener See. „Das ist der größte Wels, den ich bisher gefangen habe“, erzählt er grinsend. Über diesen konnte sich die Gaststätte Leutloff’s am See freuen.

Überraschung – jedes Mal

Was einem ins Netz geht, ist jedes Mal eine Überraschung. „Man weiß nie genau, was drinnen ist.“ Andreas Strietzel ist nicht nur der letzte Fischer in Zeuthen, er ist mit seinen 44 Jahren zugleich auch der jüngste Fischer auf den über 4000 Hektar von der Dahme bis zum Müggelsee, auf denen er Fischereirechte besitzt.

„Als ich Fischer gelernt habe, waren wir 28 Lehrlinge, davon sind, glaube ich, noch drei aktiv“, erklärt Andreas Strietzel. Genau diese drei lernten bei ihren Eltern. „Ich wurde da reingeboren“, erklärt der Fischer. Heutzutage sei es jedoch schwer, allein von der Fischerei leben zu können. „Dank der treuen Stammkundschaft kann ich davon leben. Und natürlich auch, weil die Familie mithilft und an einem Strang zieht“, betont er immer wieder.

Auf verschiedenen Märkten bietet der Fischer seine Waren an. Quelle: Aaliyah Sarauer

Beruf aus Leidenschaft

Seinen Beruf macht er aber auch aus Leidenschaft. „Man ist immer an der frischen Luft und hat die Natur. Man ist sein eigener Chef. Auf dem See geht keiner einem auf die Nerven“, erklärt er und schmunzelt. Auf dem Wasser hat er auch schon so einiges erlebt. Bei dichtem Nebel auf dem See wusste auch der erfahrene Fischer nicht mehr, wo das Ufer war „Mein Kahn ist sieben Meter lang und ich habe die Kahnspitze nicht mehr gesehen. Man verfährt sich dann auf dem See. Man weiß nicht, wo genau man ist.“ Eine Sache ist Andreas Strietzel zum Jahresende hin wichtig. Gerade um Silvester verkaufen viele Stände Karpfen, obwohl sie gar keine Fischer sind. „Es ist schön, wenn die Leute direkt beim Fischer kaufen“, so Andreas Strietzel.

Wer gerne den frischen Fisch probieren möchte, kann den Stand des Fischers aufsuchen. Dienstag in der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen, Mittwoch in der Bahnhofstraße in Zeuthen, Donnerstag am Fontanecenter in Königs Wusterhausen und Freitag auf dem Markt in Zeuthen.

