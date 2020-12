Zeuthen

Der Teil-Lockdown wurde am Mittwoch erneut verlängert. Bis zum 10. Januar gelten die aktuellen beschlossenen Maßnahmen nun. Somit müssen auch weiterhin Restaurants, Theater und Museen geschlossen bleiben. Veranstaltungen in den Bereichen Kunst und Kultur mussten bis auf wenige Ausnahmen abgesagt werden. Doch eine engagierte Zeuthnerin hat für Kunstbegeisterte in der Umgebung nun ein kleines Alternativprogramm, in ihren eigenen vier Wänden geschaffen.

Bereits in den sozialen Netzwerken warb Sabine Deubert für ihre „Ausstellung im Treppenhaus“. „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, schrieb die Zeuthnerin zu ihrem Post auf Facebook und lädt die Anwohner aus der Region in ihr trautes Heim, in dem sie viele ihrer Werke an den Wänden präsentiert. Bereits als Kind habe die Künstlerin viel gemalt, doch mit den Jahren habe sie das Hobby nicht mehr verfolgt. Erst ein Umzug entfachte ihre Leidenschaft für das Malen erneut. Statt Bilder für das Haus in einem Möbelgeschäft zu kaufen, malte sie kurzerhand selbst und war erstaunt über das Ergebnis.

Deubert malt vor allem im Freien

Nach einem privaten Schicksalsschlag wurde die Kunst mehr als ein Hobby für Sabine Deubert. „Das Malen hat mir ganz viel Kraft gegeben“, erklärt sie. Kurzerhand entschied sie sich 2009 dafür, einen professionellen Kurs bei Harry Böckmann in Berlin zu besuchen und probiert seitdem die verschiedensten Techniken aus. „Dass man dabei entspannen und seine Emotionen ausleben kann, macht für mich den Reiz aus“, erklärt Deubert. Auch bei ihren regelmäßigen Urlauben an der Ostsee im polnischen Misdroy würde sie viel Zeit damit verbringen, die Landschaften am Wasser in ihrem Skizzenblock festzuhalten.

Eine Vorliebe für abstrakte Kunst

„Vor allem die Meeresfarben haben es mir angetan.“ Diese verwendet sie primär in ihren abstrakten Werken, die einen großen Teil ihrer Ausstellung ausmachen. „Davon haben die Leute im Endeffekt auch länger etwas, da sie sich die Bilder Stück für Stück erschließen können“, so die Künstlerin, die neben ihrer Tätigkeit als Malerin auch Mitglied im erweiterten Vorstand des Kulturvereins Zeuthen ist. Unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen können Kunstinteressierte einen Termin für die „Ausstellung im Treppenhaus“ machen und vielleicht noch das ein oder andere Last-Minute-Weihnachtsgeschenk ergattern. Unter der Telefonnummer 0176/20 42 43 48 kann man sich vorab für einen Besuch anmelden.

Von Joice Nkaigwa