Zeuthen/Schönefeld

Mit etwa 4500 Euro Sachschaden wurde eine kurze Unaufmerksamkeit in der Zeuthener Seestraße am Sonntagnachmittag relativ teuer. Ein Audi war dort gegen einen geparkten Mitsubishi gestoßen. Unaufmerksamkeit führte auch am Abend zu einem Unfall auf dem Berliner Ring. Zwischen dem Schönefelder Kreuz und Rangsdorf waren ein Audi und ein VW zusammengestoßen. Hier wurde der Sachschaden auf 10 000 Euro geschätzt. Beide Autos blieben fahrtüchtig und die Insassen unverletzt.

Von MAZonline