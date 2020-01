Berufstaucher Torsten Lotze: Schwerstarbeit im trüben Wasser

Zeuthen

Es gibt gemütlichere Jobs als den von Torsten Lotze. Etwa drei Meter hoch steht derzeit das Wasser in der Baugrube des künftigen Personentunnels am S-Bahnhof Zeuthen. Die grün-braune Brühe sieht kalt und alles andere als einladend aus. Torsten Lotze winkt ab. „Ich bin schon in schlimmere Flüssigkeiten gestiegen. 40 Meter in Aa tauchen, das ist eklig“, sagt er und springt, ohne zu zögern, ins eiskalte Wasser.

Der 51-Jährige aus Königs Wusterhausen ist Industrietaucher. Er wird gerufen, wenn sonst niemand mehr weiter weiß. „Alle Arbeiten, die man über Wasser machen kann, machen wir unter Wasser“, beschreibt Lotze sein Berufsfeld. Ganz selten wird er geholt, wenn etwa im Klärwerk eine Pumpe kaputtgegangen ist. In der Regel führt Lotze jedoch Montagen, Reparaturen, Sanierungen, Reinigungen, Betonier-, Schweiß- und Trennarbeiten sowie Bohrungen, Abbrucharbeiten und Anstriche unter Wasser aus.

Einsatz am Bahnhof Zeuthen

Momentan taucht er mit seiner Crew am Bahnhof in Zeuthen. Schon seit November sind die Taucher dort im Einsatz. Sie saugen den losen Baugrund, ein Wasser-Sand-Gemisch, aus der Baugrube, verschweißen die Spundwände und dichten Hohlräume ab. Tag und Nacht arbeiten sie daran, dass kein Grundwasser mehr einströmt.

Bis Mitte Februar sollen die Arbeiten in der Baugrube für den zukünftigen Personentunnel abgeschlossen sein. „Danach wird mit einer Pumpe Unterwasserbeton in die Baugrube eingebracht. Das verbliebene Grundwasser wird abgepumpt. Durch die verlegte Betonsohle kann kein weiteres Grundwasser in die Baugrube mehr einströmen“, erläutert ein Bauleiter der Bahn. Es handele sich um ein übliches und erprobtes Bauverfahren. „Das Ärgerliche ist bloß, dass es länger dauert“, sagt der Diplomingenieur.

Auf der Baustelle ist man mittlerweile über ein Jahr in Verzug. Die Arbeiten für die Personenunterführung hatten im März 2018 begonnen. Ursprünglich sollte der Tunnel ab Herbst 2019 wieder offen sein. Im Dezember hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass der Bahnhofsumbau erst im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein soll.

Für erschwerte Bedingungen vor Ort sorgt nicht nur das überschüssige Grundwasser. Auch das im Zuge der Bauarbeiten beschädigte Zugangsgebäude macht den Ingenieuren zu schaffen: Es steht unter Denkmalschutz und muss wieder aufgebaut werden.

Der mit den Händen sieht

Allerdings ist das nicht Torsten Lotzes Baustelle. Der Taucher hat, im wahrsten Wortsinn, alle Hände voll zu tun mit den Bauarbeiten unter Wasser. Denn wenn er abtaucht, wird es dunkel. „90 Prozent aller Arbeiten sind in Schwarzwasser“, bestätigt er. Unter Wasser sieht er, wenn er überhaupt etwas sieht, selten weiter als ein paar Zentimeter. „Für die Arbeiten unter Wasser braucht man ein gutes Gefühl und viel Fantasie.“

Der erfahrene Taucher verlässt sich fast ausschließlich auf seine Hände, um das umzusetzen, was Ingenieure ausgetüftelt haben. Im trüben Wasser ertastet er, was er zuvor auf Bauzeichnungen gesehen hat. Von einer Plattform reicht ihm ein Kollege Hammer, Säge oder Schweißgerät. Dann macht sich Lotze an die Arbeit. „Du denkst, du kloppst mit voller Wucht drauf, aber es passiert nichts“, beschreibt der Berufstaucher die Widerstände, die unter Wasser herrschen.

In seiner Freizeit ist er noch nie getaucht

Es ist ein Knochenjob: Allein die Ausrüstung, die der 51-Jährige am Körper trägt, wiegt 60 Kilogramm. Zur Berufskleidung gehören ein Trocken-Neoprenanzug, ein 13 Kilogramm schwerer Stahlhelm, Blei an den Füßen und eine Pressluftflasche, die Lotze für den Notfall auf dem Rücken trägt. Über einen dicken Schlauch wird der Taucher während des Tauchgangs mit Luft versorgt. Über Funk hält er Kontakt zum Signalmann, der an Land dafür sorgt, dass unter Wasser alles glatt läuft.

Torsten Lotze taucht seit 34 Jahren. Erst absolvierte er eine Wasserbaulehre, die Ausbildung zum Taucher war inklusive. Später war er als Taucher bei der Armee tätig. 2002 machte sich der Königs Wusterhausener als Industrietaucher selbstständig. Zu seinen bisherigen Einsätzen in ganz Deutschland zählten unter anderem die Baustelle am Potsdamer Platz, am Humboldthafen in Berlin, die Baustelle am Bahnhof Königs Wusterhausen sowie zahlreiche Schiffsbergungen.

Beruflich schlüpft Lotze jeden Tag in seinen Neoprenanzug. In seiner Freizeit, etwa im offenen Meer, ist er noch nie getaucht. Einfach so zum Spaß zu tauchen, das liegt ihm fern: „Ein Maurer geht ja auch nicht im Urlaub mauern.“

Von Josefine Sack