Für fünf Freizeitkapitäne endete eine Bootstour auf dem Zeuthener See am Montag mit dramatischen Folgen. Gegen kurz nach 18 Uhr verlor der Steuermann eines führerscheinpflichtigen DDR-Motorboots vom Typ „Trainer“ offenbar die Kontrolle über das Boot. Dieses soll sich nach Augenzeugenberichten überschlagen haben. Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Süd bestätigte am Dienstag, dass das Boot gekentert war.

Ein Zeuge hatte den spektakulären Vorfall auf dem Wasser beobachtet und gegen 18.14 Uhr die Polizei verständigt. Zahlreiche Polizisten und Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um die Personen aus dem See zu retten und anschließend das Boot zu bergen. Ein Mann erlitt eine schwere Platzwunde am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Passagier erlitt in Folge des Unfalls Schürfwunden.

Motorboot verlor Benzin

Aus dem Außenbordmotor des Sportboots war zudem Kraftstoff ausgetreten. Die Feuerwehr konnte das Benzin mit einem chemischen Bindemittel, das ökologisch abbaubar ist, jedoch zügig eindämmen. Das Boot wurde noch am Abend geborgen. Gegen 20.45 Uhr war der Polizeieinsatz beendet.

Wie es zu dem Unfall kam und ob die Bootsausflügler zu schnell unterwegs waren oder sogar Alkohol im Spiel war, ist derzeit noch unklar. „Wir sind dabei zu ermitteln, was dazu beigetragen hat, dass es zu dem Unfall gekommen ist“, teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mit.

