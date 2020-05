Chaos in Zeuthen: Sitzung der Gemeindevertreter erneut abgesagt

Zeuthen

Eine für Dienstagabend im Eilverfahren anberaumte Sitzung der Gemeindevertretung Zeuthen musste erneut abgesagt werden. Offenbar gab es seitens der Kommunalaufsicht zum wiederholten Mal rechtliche Bedenken: Demnach wurde die Sitzung abgesagt, weil die Ladungsfrist zur öffentlichen Bekanntmachung nicht eingehalten worden war.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Jonas Reif (Grüne), hatte die Sitzung unter dem Aspekt der Dringlichkeit mit verkürzter Frist bekanntgemacht. Die Kommunalaufsicht gab jedoch zu bedenken, dass die Voraussetzungen für die Dringlichkeit nicht gegeben seien. Entsprechende Beschlüsse hätten demnach beanstandet werden können. Um das zu vermeiden, hat man in Zeuthen kurzfristig beschlossen, gar nicht erst zu tagen.

Sitzung vom 28. April wurde ebenfalls abgesagt

Erst in der vergangenen Woche war eine geplante Sitzung der Gemeindevertreter – ebenfalls aus formellen Gründen – kurzfristig abgesagt worden. „Das Ganze ist an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten“, sagte Jonas Reif.

Zum Hintergrund: Am 28. April war eine Sitzung angedacht, bei der nur ein Teil der Vertreter physisch zusammenkommen sollte. Der andere Teil sollte sich per Video dazuschalten. Allerdings hätte darüber im Vorfeld laut Kommunalaufsicht auch eindeutig in der Bekanntmachung zur Sitzung informiert werden müssen. Weil das nicht erfolgt sei, hätte die Sitzung, streng genommen, lediglich als normale Präsenzveranstaltung abgehalten werden können – also ohne Videoteilnehmer.

Ausnahmeregelungen für Kommunalparlamente

Die nächste reguläre Sitzung der Gemeindevertreter soll nun, wie geplant, am 19. Mai, stattfinden. In der kommenden Woche soll aber bereits ein Eil-Beschluss über das weitere Vorgehen, wie Sitzungen in Zeuthen während der Corona-Pandemie abgehalten werden, gefasst werden. Diesmal soll die Ladungsfrist ordnungsgemäß eingehalten werden.

„Man sieht, es wäre doch sinnvoller gewesen, wenn man die Sitzung in der letzten Woche gemacht hätte“, kommentierte der Vorsitzende des Hauptausschusses, Karl Uwe Fuchs ( FDP). „Ich bin froh, dass die nächsten Sitzungen wieder ordnungsgemäß stattfinden und Beschlüsse rechtskräftig gefasst werden können“, sagte Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos).

Für kommunale Parlamente gelten während der Coronakrise – zunächst befristet bis zum 30. Juni – Ausnahmeregelungen. Damit die Kommunen weiter handlungs- und beschlussfähig bleiben, hatte das Land das so genannte Notlage-Gesetz beschlossen. Demnach darf jetzt auch per Video- und Telefonkonferenzen getagt werden.

Von Josefine Sack