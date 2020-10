Chinesischer Garten in Zeuthen saniert

Zeuthen

Wer zuletzt den Chinesischen Garten in Zeuthen betreten hat, wird sicherlich bemerkt haben, dass dieser seit Kurzem in neuem Glanz erstrahlt. Der Platz am Zeuthener See gegenüber des China-Restaurants „Kaiserpavillon“ wurde 2009 eröffnet.

Das vergangene Jahrzehnt hatte Spuren an den Wänden des Eingangstors an der Seestraße hinterlassen. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes den Eingangsbereich saniert. Starke Verschmutzungen und teilweise abgebröckelter Putz und Farbe wurden beseitigt und erneuert.

Bei seiner Eröffnung im September 2009 war der Garten der neunte chinesische Garten in Deutschland. Der Chinesische Garten in Zeuthen wurde nach einer alten chinesischen Redewendung benannt: neun Kurven und achtzehn Ecken. Die Symbolik spielt in der chinesischen Gartenkunst eine besondere Rolle.

