Zeuthen

Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Veranstaltungen, die Liste der durch die Corona-Pandemie geschlossenen Gewerke ist lang. Seit knapp einem halben Jahr geht für viele nichts mehr und auch im letzten Jahr gab es für die Betroffenen nur einen kurzen Zeitraum, in dem an ein annähernd normales Geschäft zu denken war.

Die Corona-Lage im Land ist nach wie vor angespannt, der Inzidenzwert ist weiterhin hoch und viele Intensivstationen kommen derzeit an ihre Grenzen. Aber auch wirtschaftlich trifft der andauernde Lockdown viele Unternehmer schwer, die um ihre Existenzen bangen.

Da Bund und Land nach wie vor Öffnungsperspektiven für diese vermissen lassen, hat sich die Zeuthener SPD nun darüber Gedanken gemacht, wie man – unabhängig von einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 – Öffnungsmaßnahmen stattfinden lassen kann.

Perspektiven für Gewerbetreibende und Vereine schaffen

Zur kommenden Gemeindevertretersitzung am Dienstag reicht die Fraktion daher einen Antrag ein, der auf eine Strategieänderung bei der Bewältigung der Pandemie abzielt. „Das Ziel der Strategie muss eine verlässliche, nachvollziehbare Handlung der Verwaltung und eine Perspektive für die Gewerbetreibenden, Kulturschaffenden und Vereine sein“, heißt es in der Beschlussvorlage.

So hätten viele Gewerbetreibende bereits im vergangenen Jahr „hervorragende Hygienekonzepte“ ausgearbeitet und umgesetzt. Darüber hinaus können Kontakte mit Smartphone-Apps verfolgt werden und viele große Einkaufszentren bieten zudem im Eingangsbereich Schnelltests an, die auch an anderen Orten durchgeführt werden können.

„Man darf den Leuten auch Eigenverantwortung zutrauen“, sagt Fraktionsvorsitzender Heiko Witte auf Nachfrage. „Wir brauchen ganz klare Perspektiven und Wege zur Öffnung“, betont der Kommunalpolitiker.

Idee bereits mit Bürgermeister besprochen

Um diese rechtzeitig zu schaffen, möchte die SPD Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) damit beauftragen, sich sowohl bei Landrat Stephan Loge als auch beim Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz für eine Strategieänderung einzusetzen, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

„Das haben wir im Vorfeld bereits mit dem Bürgermeister besprochen“, erklärt Heiko Witte. Unter der Berücksichtigung von Impfstatus und aktuellen Schnelltests schlägt die Fraktion vor, mittels Hygienekonzept eine Öffnungsperspektive für Sport, Kultur und Einzelhandel zu schaffen.

Zudem sollen Vereinen weitere Aktivitäten ermöglicht werden, vor allem Sport-, Jugend-, Kultur- und Seniorenvereinen. Aber auch Beschäftigungen im Freien, wie Mannschaftssport und Außengastronomie, könnten somit realisierbar sein.

Um dies gewährleisten zu können, spricht sich die Fraktion zudem für eine Erhöhung der Testkapazitäten im Landkreis aus und schlägt eine Unterstützung durch Ehrenamtliche vor. Des Weiteren empfiehlt die SPD eine Beteiligung des RKI-Instituts und der Technischen Hochschule in Wildau für eine wissenschaftliche Expertise.

Bleibt abzuwarten, wie sich die anderen Gemeindevertreter zu der Beschlussvorlage äußern werden.

Von Joice Nkaigwa