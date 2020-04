Zeuthen hat im Eiltempo ein Corona-Hilfspaket in Höhe von 100.000 Euro beschlossen. Von der finanziellen Hilfe sollen lokale Unternehmen, die der Versorgung der Bevölkerung dienen, profitieren.

Kommunalpolitik und Corona: Die Sitzung der Gemeindevertretung in Zeuthen am 2. April 2020 fand in der Mehrzweckhalle statt. Quelle: Gemeinde Zeuthen