Zeuthen

Sie halten während der Corona-Pandemie vielen Eltern den Rücken frei und riskieren dabei, sich selbst und ihre Familien aufgrund der Inkubationszeit und der unklaren Symptomatik bei Kindern mit dem Coronavirus anzustecken. Die Arbeit von Erziehern hat sich seit dem ersten Lockdown immens geändert. Wo vorher ausgelassen mit Kindern gespielt und gesungen wurde, sollen nun Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt werden, was in der Praxis nur schwer möglich ist. Sieben Erzieherinnen aus der Kita „ Kinderkiste“ in Zeuthen sprachen mit der MAZ über ihren Berufsalltag während der Pandemie und ihren Sorgen, in dieser außergewöhnlichen Zeit.

„Die Leichtigkeit, die Unbeschwertheit ist leider nicht mehr gegeben“, sagen Conny, Steffi, Marina, Sarah, Judith, Nora und Nina. Die Erzieherinnen vermissen ihren alten Berufsalltag und die Freiheit in der Gestaltung des Tagesablaufes. So könnte coronabedingt die Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen nicht mehr stattfinden. Das Aushelfen in anderen Gruppen bei Personalmangel falle auch weg und der persönliche Austausch untereinander innerhalb der Einrichtung sei deutlich erschwert.

Anzeige

Hinzu komme die erschwerte Kontaktaufnahme zu den Sorgeberechtigten. Elternversammlungen würden gar nicht mehr stattfinden. Notwendige Elterngespräche seien nur noch mit Abstand und Maske möglich. „Dadurch sind wir emotional weiter weg von den Eltern“, so die Erzieherinnen. „Die Stimmung auf Arbeit ist einfach nicht mehr dieselbe.“ Man versuche den Kindern auch weiterhin ein gewisses Maß an Normalität zu bieten, was sich aktuell jedoch als schwieriges Unterfangen herausstellt.

Die Vorgaben der Regierung sind für ihre Arbeit nicht umsetzbar, so die Erzieherinnen. Das ständige Tragen eines Mundschutzes und den Abstand zu den Kindern zu halten sei schlichtweg pädagogisch im Gruppenalltag nicht vertretbar. „Für die Entwicklung der Sprache ist es wichtig, dass die Kinder unseren Mund und die Mimik dazu sehen können“, so die Erzieherinnen.

Räume werden durch das Stoßlüften zu Eishöhlen

Von einen auf den anderen Tag hätten sich die Kinder daran gewöhnen müssen, ihre Erzieherinnen mit Maske arbeiten zu sehen. Zudem sei der Alltag von Desinfizieren und Stoßlüften geprägt. Zwar versuchen die Pädagoginnen den Kleinen so gut es geht, über die aktuelle Situation aufzuklären, dennoch sei der Alltag davon geprägt, die Kinder regelmäßig daran zu erinnern, sich die Hände zu Waschen und auf das Umarmen anderer Kinder zu verzichten.

Die Angst und der Druck sind unter den Erzieherinnen groß, sich nicht anzustecken zu lassen. „Jedes Mal, wenn ein Kind die Nähe zu uns sucht, wir es trösten wollen oder es einfach kuscheln mag, machen wir das gern, haben gleichzeitig immer ein mulmiges Gefühl“, erzählen die Frauen. Denn die Sorge ist groß, eigene Angehörige mit dem Virus anzustecken.

„Wir warnen unseren privaten Kontakt, dass wir nicht wissen, ob wir gegebenenfalls Überträger sind“, so die Erzieherinnen. „Sie müssen selbst entscheiden, ob wir uns dennoch sehen.“ Privat würden die Frauen sich komplett isolieren und maximal einen Kontakt in der Woche zulassen. „Und dann nur draußen an der frischen Luft.“

Da sie derzeit täglich mit 15 bis 25 Kindern und den damit verbundenen Haushalten in Kontakt kommen, treten Freunde und Familie ihnen gegenüber skeptisch entgegen, aus Angst am Virus zu erkranken. So habe der Großteil der Mitarbeiter der Kita sich vor Weihnachten auf Covid-19 testen zu lassen, um sicherzustellen die Feiertage mit der Familie verbringen zu können.

Zwei Drittel der Kinder besuchen nach wie vor die Kita „Kinderkiste“ in Miersdorf. Quelle: privat

Neben der Angst erschwert der Spagat zwischen Homeschooling und Arbeit den Alltag der Erzieherinnen. Denn auch sie haben zum Teil schulpflichtige Kinder, mit denen sie nach Feierabend zu Hause lernen. „Für uns alle war die Auseinandersetzung mit den technischen Voraussetzungen, Schulclouds und Online-Plattformen neu und sehr herausfordernd“, erklären die Frauen.

Das derzeitige Leben einer der Kolleginnen bestehe aktuell ausnahmslos aus Arbeit und Homeschooling. „Die angebotene Lernzeit in der Notbetreuung ist leider nicht ausreichend für mein Kind, um alle Aufgaben zu erledigen.“, erzählt sie. Sie müsse jeden Tag nach der Arbeit täglich zwei - vier Stunden mit ihrem Kind die von der Schule gestellten Aufgaben erledigen. Das erfordere ein hohes Maß an Motivation.

Bei all dem Druck und Stress schätzen sich die Frauen glücklich über die fürsorgliche und verständnisvolle Leitung ihrer Einrichtung und den feinfühligen Umgang mit den Ängsten der Mitarbeiter. „In einer solchen Krisensituation ist das keine Selbstverständlichkeit und dafür sind wir als Team äußerst dankbar“, so die Erzieherinnen. Zudem würden sich auch die Eltern dankbar zeigen für die Möglichkeit ihre Kinder auch weiterhin betreuen lassen zu können.

Die Eltern, die dem Appell der Landesregierung folgen und ihre Kinder zu Hause betreuen, würden den Erzieherinnen zudem den Rücken freihalten und sie enorm unterstützen. Etwa ein Drittel der Kinder besucht momentan nicht mehr die Einrichtung. Jedoch haben die Mitarbeiter der Kita ihre Bedenken bezüglich der ungeregelten Bestimmungen zur Notbetreuung.

Auf Freiwilligkeit der Eltern zu setzen reiche nicht aus

So würde es sich die Landesregierung zu einfach machen, indem sie lediglich auf die Freiwilligkeit der Elternhäuser bei der Betreuung ihrer Kinder beruft. „Hier ist Wertschätzung seitens der Politik vergebens zu suchen“, so die Erzieherinnen. Die Mitarbeiter der Kita verfassten sogar einen Brandbrief an den Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge ( SPD), der bisher unbeantwortet blieb, sehr zum Unmut der Pädagogen.

„Wir gehen beruflich jeden Tag erneut ein erhöhtes Risiko ein, uns anzustecken, jedoch vermitteln uns Politiker auf höherer Instanz kein Gefühl der Sicherheit und unsere Ängste sehen wir diesbezüglich nicht ernst genommen“, sagen die Erzieherinnen. Bei so hohen Inzidenzwerten wie in den vergangenen Tagen und Woche wünsche man sich eine Notbetreuung.

Da das Land Brandenburg sich seit Wochen dagegen entscheidet Kitas zu schließen, verbringen die Kollegen zum Teil Stunden mit 25 Kindern in einem Gruppenbereich. Andere Berufsgruppen hingegen sollen im Homeoffice arbeiten oder alleine Pause machen müssen, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. „Dieser Zustand ist doch paradox.“ Man betreue gern alle Kinder, dennoch wünschen sie sich, das gleiche Recht geschützt zu werden, wie andere Berufsgruppen auch.

Von Joice Nkaigwa