Zeuthen

Ganz klar – Musik ist eine emotionale Angelegenheit. Sie macht fröhlich, melancholisch, regt an oder beruhigt. Sie kann auf einfache Weise mit Glück erfüllen und bringt Menschen zusammen.

Konzerte, Chor- und Orchesterproben haben viele schmerzlich während der Pandemie-Auflagen vermisst. So auch der Klarinettist Harry Timmermann aus Zeuthen (Dahme-Spreewald) und seine Frau Sophie. Da kam ihm im Frühsommer 2020 die Idee, mit seiner Klezmer-Band „Harry’s Freilach“ Musik für Zaungäste zu machen. Sophie an der Gitarre und Sohn Max am Schlagzeug ergänzten das Ensemble, wenn nötig. Klezmer ist eine jüdische Volksmusiktradition.

Zuerst standen nur Freunde und Spaziergänger am Zaun des Grundstücks in der Seestraße, wenn im Vorgarten frisch-fröhlich musiziert wurde. Entsprechend den Corona-Lockerungen öffneten sich vorsichtig die Türen. Nach und nach durften Besucher im Garten Platz nehmen. „Für uns Musiker war es ein Experimentierfeld, eine Möglichkeit, unser Programm zu erweitern. Wir spielten nicht nur Klezmer, sondern beispielsweise auch Tangos von Piazzolla und Lieder von Schubert – einfach schöne Musik“, sagt Harry Timmermann rückblickend. Und das Publikum war dankbar und nahm es begeistert an.

„Wir haben zu Beginn von Corona oft in der Familie zusammen gespielt. Ich arbeite viel in der Kreismusikschule und mache kaum noch selbst Musik. Die kritische Zeit damals hat uns gezwungen, innezuhalten, und das gemeinsame Musizieren tat wirklich gut“, sagt Sophie Timmermann. Die gebürtige Französin hat klassische Gitarre studiert, in Lyon eine Musikschule geleitet, mit dem Kinderchor von Notre-Dame gearbeitet und zudem im renommierten Frauenchor „Ensemble Vocal Benjamin Britten“ gesungen, bevor sie 2001 nach Deutschland kam.

Das Orchester Wil­dauer Zupfmusikanten probt wieder

Die Musikschulen haben wieder geöffnet. Sophie Timmermann unterrichtet wieder vor Ort und nicht mehr online und auch das Orchester Wil­dauer Zupfmusikanten, das sie ehrenamtlich leitet, probt wieder. „Unsere Mandolinen- und Gitarrenspieler waren sieben Monate ohne Orchesterprobe. Wir haben uns lange nicht getraut zu beginnen, weil viele auch ihre alten Eltern nicht gefährden wollten“, sagt die Dirigentin. Erst traf man sich draußen auf einem Betriebsgelände, bei schlechtem Wetter in einer Scheune. Alle waren motiviert, weiß Sophie Timmermann, denn vorigen Sonnabend gab es ein Festkonzert zum 70-jährigen Bestehen des Ensembles.

„Es herrscht für mich eine Aufbruchstimmung. Ich konzentriere mich in diesem Jahr nicht nur auf meine musikalische Arbeit, sondern auch auf meinen Online-Deutschunterricht für die Jüdische Volkshochschule“, erklärt Harry Timmermann. Begeistert erzählt er, wie viel Freude ihm diese Arbeit bereite und dass seine Schüler in aller Welt sitzen – Indien, Kolumbien, Amsterdam, Argentinier in Berlin. Zudem sind die um ein Jahr verschobenen Konzerte angelaufen. Das alles erfüllt den Zeuthener mit Optimismus.

Wie kommt ein Klarinettist dazu, Deutsch zu unterrichten? Harry Timmermann erlernte als Jugendlicher Klarinette und Saxofon. Mit 15 Jahren gründete er 1967 seine erste „Tanzkapelle“. Als er aus Nordrhein-Westfalen mit 18 Jahren nach Berlin ging, spielte er dort in einer Rock-Jazzband. Diese begleitete übrigens von 1973 bis 1975 das Stück „Die neuen Leiden des jungen W.“ im Schlossparktheater.

„Harry’s Freilach“ spielt Klezmer

Nach dem Studium der Germanistik und Philosophie arbeitete der vielseitige Mann fünf Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent. „Als ich Nachtwächter wurde, hatte ich viel bezahlte Lesezeit, die ich ausgiebig nutzte. Ich habe während der ruhigen Nächte auch für den Rundfunk geschrieben“, erzählt der Mann. Er verrät, dass sich das alles änderte, als er zufällig Bekanntschaft mit zwei CDs machte – Giora Feidman. Den „König des Klezmer“ im Ohr packte er seine Klarinette wieder aus und übte sechs bis acht Stunden nachts und gründete schließlich ein Klezmer-Quintett – „Harry‘s Freilach“. Die Musik nahm einen immer größeren Platz im Leben des Germanisten ein. Schon vor der Corona-Pandemie, nämlich seit der Gründung seiner Familie hat Timmermann zeitweise nebenbei Deutsch unterrichtet. Als er im vergangenen Jahr zufällig Kursangebote der Jüdischen Volkshochschule bekam, wurde er neugierig. „Vier Tage Online-Unterricht und drei Tage Musik, Konzerte – harmonischer kann ich mir das nicht vorstellen“, sagt Harry Timmermann.

„Harry’s Freilach“ spielt in unterschiedlichen Besetzungen, mal im Quartett, Trio oder Duo. Am 23. Oktober treten die Musiker in der Kulturgießerei Schöneiche, am 5. November in Berlin-Lichtenberg in der Erlöser-Kirche und am 9. November in St. Marien in Beeskow auf.

„Wir sind bisher mit wahnsinnig viel Glück durch Corona gekommen“, sagt Harry Timmermann und meint einmal damit seine neue Arbeit bei der Jüdischen Volkshochschule, aber auch die Gartenkonzerte, das gemeinsame Musizieren mit seiner Familie und die nun wieder möglichen Auftritte von „Harry‘s Freilach“.

Von Heidrun Voigt