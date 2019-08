Zeuthen

Am Samstagnachmittag bemerkte eine Zeugin, wie sich fünf Personen an Fahrrädern am Bahnhof in Zeuthen zu schaffen machten. Dabei zeigte einer der Tatverdächtigen auf die zu entwendenden Fahrräder und die anderen öffneten daraufhin gewaltsam die Fahrradschlösser. Als die Personen bemerkten, dass die Zeugin die Polizei rief, entfernten sie sich in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten konnten die mutmaßlichen Täter anschließend nicht mehr finden. Der entstandene Schaden ist aktuell noch unbekannt, da sich bisher noch kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet hat.

Von MAZonline