Eigentlich könnte es so schön sein: Nachdem die Gastronomen über viele Monate lediglich außer Haus verkaufen konnten, können Restaurants und Cafés seit dem 3. Juni endlich wieder besucht werden. Mittlerweile ist dazu nicht einmal mehr ein Test nötig.

Doch an einen normalen Arbeitsalltag ist für viele Restaurants noch immer nicht zu denken. Grund dafür ist unter anderem das massive Personalproblem in der Branche. Denn in der Gastronomie und Hotellerie werden derzeit händeringend Küchen- und Servicekräfte gesucht.

Hartmut Leutloff: Personalmangel gibt es nicht erst seit der Corona-Pandemie

Der Mangel an Personal ist nicht erst seit der Pandemie ein Problem der Branche, wie Hartmut Leutloff erklärt. Der Inhaber des Zeuthener „Leutloff’s Wirtshaus am See“ und Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, weiß um die Sorgen seiner Kollegen und betont, dass die Coronakrise das Personalproblem verstärkt habe.

Aufgrund der langen Schließzeit durch die Corona-Maßnahmen haben viele Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen müssen, doch mit lediglich 60 Prozent des ursprünglichen Grundgehaltes ist es schwer den Lebensstandard halten zu können.

Trinkgelder und Zuschläge sind für Köche und Servicekräfte weggefallen

„Zuschläge und Trinkgelder sind mit dem Kurzarbeitergeld für viele weggefallen“, so Leutloff weiter. „Der Einschnitt war einfach zu lange, so haben sich viele Küchen- und Servivekräfte neue Jobs gesucht.“

Was für viele als Übergangslösung gedacht war, wurde dann jedoch ein Weg in eine andere berufliche Richtung. Denn wer in der Gastronomie tätig ist, arbeitet, wenn andere frei haben. Das bedeutet auch unliebsame Schichten an Wochenenden und Feiertagen übernehmen zu müssen. So wisse Leutloff von einem Koch, der nun als Dachdecker tätig ist und mit seinem neuen Job sehr zufrieden scheint.

Gastronom und Hotelier Willi Belger aus Schönefeld steht vor eben diesem Problem. Sein Koch suchte sich während des Lockdowns ebenfalls neue Arbeit. „Es hieß, dass er wieder da sein wird, sobald wir wieder öffnen können“, erinnert sich Belger.

Doch nachdem der ehemalige Mitarbeiter nun ein dreiviertel Jahr nur von Montag bis Freitag, statt auch an Wochenenden und Feiertagen gearbeitet hat, sei die Frau des Kochs gegen eine Rückkehr zum Restaurant gewesen.

Leutloff: Hochzeiten und Familienfeiern fehlen

„Wenn du das Gleiche verdienst und andere Arbeitszeiten hast als zuvor, ist die Entscheidung nachvollziehbar“, so Hartmut Leutloff. Er selbst hat jedoch das Glück niemanden seiner Mitarbeiter während des Lockdowns verloren zu haben.

„Ich habe mich während der Pandemie bemüht, keinen schlechter zu stellen“, erzählt Leutloff. „Als Geschäftsführer steht man auch in einer sozialen Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern.“ Darüber hinaus haben ihn viele Stammgäste während des Lockdowns die Treue gehalten, fleißig Gutscheine gekauft und sogar trotz weiter Anreise immer wieder Essen zum Abholen bestellt. „Für so viel Solidarität bin ich unglaublich dankbar“, so Leutloff weiter.

Auch wenn nun wieder gearbeitet werden kann, sei dies noch kein Vergleich zu 2019. „Wir arbeiten gerade kostendeckend, um Verluste zu reduzieren“, erklärt der Gastronom. Zudem ist der Wegfall von großen familiären Feiern und Hochzeiten deutlich spürbar für das Geschäft.

Willi Belger hat noch keinen neuen Koch gefunden

Im Restaurant Belger hingegen hat sich bislang noch keine Nachfolge gefunden, wie der Inhaber erzählt. So sei die Zukunft für das Geschäft nach wie vor ungewiss. „Wir überlegen, ob es sich überhaupt lohnt noch einmal zu öffnen“, sagt Willi Belger.

Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei, und die Inzidenzwerte steigen deutschlandweit bereits wieder an. „Wir haben kein Stammpersonal für das Restaurant. Bis das Geschäft anläuft nach der Schließung würde es außerdem ein Jahr dauern. Das ist aktuell alles zu ungewiss“, so Belger weiter. Man wolle erst einmal den Herbst abwarten und dann weitere Schritte erwägen. Erste Überlegung für eine andere Nutzung der Räumlichkeiten gibt es bereits.

Hartmut Leutloff glaubt, dass dem Personalmangel durch ein attraktiveres Image entgegengewirkt werden könnte. „Es ist im Endeffekt eine Dienstleistungsbranche, die arbeitet, wenn andere frei haben. Dafür sind es interessante Berufe, die Spaß machen und den Leuten viel geben“, so der Geschäftsinhaber.

