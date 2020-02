Stricktreff in Zeuthen

Zeuthen

Antje Holz hat das Stricken als ihr Hobby entdeckt. So ist sie oft montags im „Wolleria“ in Lichtenrade zum offenen Stricktreff zu finden. „Stricken entspannt mich und so kam mir eines Tages auf dem Nachhauseweg der Gedanke, warum sollte es in Zeuthen nicht auch so etwas geben?“ Ein offener Stricktreff war ihre Idee, die schnell auf Resonanz stieß. Einmal im Monat treffen sich nun die Frauen im Bürgerhaus zum gemeinsamen Stricken. In der vergangenen Woche bereits zum 30. Mal.

Gute Tipps in gemeinsamer Runde

„Ich mach das noch mal auf“, erklärte Christel Peter, die gerade dabei ist, Socken zu stricken. „Das ham die im Fernsehen so blöd gezeigt und jetzt kann ich mir das hier noch mal richtig erklären lassen“, sagt sie und ist bei Veronika Dalchau richtig. Sie weiß genau, wie das mit der Ferse und der Spitze bei den Socken geht. „Wenn man zu Hause nicht weiter weiß, ist hier immer jemand, der eine Idee hat und man bekommt auch einmal neue Anregungen“, bestätigt Angelika Raetz. Zudem sei es immer eine nette Kommunikation und man erfahre auch mal schnell den neuesten „Dorftratsch“.

Kontakt zum Verein

Antje Holz sagt: „Ab diesem Jahr können wir den Raum als offene Gruppe nicht mehr kostenlos nutzen.“ Laut Satzung des Bürgerhauses sei die Vermietung der Räume an Privatpersonen kostenpflichtig. Sie habe Verbindung zum Verein „Für ein lebenswertes Zeuthen“ aufgenommen. Ihr Vorschlag, den Treff in den Verein zu integrieren. Die Frauen sind sich einig: Es wäre schade, wenn es am Raum scheitern sollte. Der Gedanke einem Verein beizutreten wurde positiv aufgenommen und man ist durchaus bereit, einen kleine Obolus zu zahlen. Nun freuen sich alle auf den nächsten Treff im März.

Von Gerlinde Irmscher