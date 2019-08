Zeuthen/Halbe

Zehn Jahre lang hatte der Neuseeländer Peter Macky den verfallenen Kaiserbahnhof von Halbe saniert und ihn so zu neuem Leben erweckt. Am vergangenen Sonntag wurde er feierlich eröffnet (die MAZ berichtete). Beim „Tag der offenen Tür“ am kommenden Sonntag, 25. August, ab 15 Uhr, haben nun die Halber Bürger und andere Interessierte aus der Region die Gelegenheit, den Bahnhof zu besichtigen.

Nicht nur Architektur-Fans kommen dabei auf ihre Kosten, auch für Modelleisenbahner gibt es etwas zu entdecken: In der Garage abseits des Hauptgebäudes zeigen die „Heimatfreunde Zeuthen“ eine Miniatur des historischen Bahnhofs.

Das Modell besteht aus dünnen Pappschichten. Die Bauteile fertigten die Modellbauer per Laserschnitt an der Technischen Hochschule Wildau. Quelle: Josefine Sack

Aufwendige Bastelarbeit

Karin Sachwitz, Joachim Heinig und Karl Eibisch haben über Monate hinweg im Akkord an dem Modell gearbeitet. Wartende Reisende, der Fahrplan und die mit Efeu bewachsene Pergola – vor allem die Details können sich sehen lassen. Wer durchs Eingangsportal sieht, entdeckt sogar den Parkettfußboden. Unter Sonnenschirmen flanieren feine Damen durch den üppigen Garten, der einst zum Bahnhof gehörte.

Und sogar an Peter Macky und Willi Schwabe, der das Projekt von Anfang an begleitete und als die „gute Seele“ des Kaiserbahnhofs gilt, haben die Modellbauer gedacht: Beide stehen als Miniaturen auf einem der Türme und blicken in die Ferne.

Arbeit im Akkord: Karin Sachwitz, Joachim Heinig und Karl Eibisch haben über Monate hinweg an der Nachbildung des Kaiserbahnhofs gearbeitet. Quelle: Josefine Sack

Das halbfertige Modell überzeugte Peter Macky

Die Idee, den Bahnhof von Halbe nachzubauen, hatten die Zeuthener Modelleisenbahner bereits 2017 zum 150. Jubiläum der Eisenbahnstrecke Berlin-Görlitz. Später sei man mit der Idee auf Macky zugegangen. Das halbfertige Modell überzeugte den Neuseeländer auf Anhieb. Er lud die Zeuthener ein, das Modell zur Eröffnung in Halbe auszustellen.

Die Nachbildung zeigt den Bahnhof in seinem Zustand um 1910. Als Vorlage dienten historische Postkarten aus der Zeit. „Wir wollten den Bahnhof ursprünglich als Lego-Modell nachbauen, fanden aber keine passenden Steine, was vor allem für die typischen Rundbögen problematisch war“, sagte Joachim Heinig.

Bauteile entstanden per Laserschnitt

Stattdessen besteht das Modell nun aus mehreren, übereinander fixierten, dünnen Pappschichten. Die einzelnen Bauteile hat Mitstreiter Karl Eibisch am Computer gezeichnet und per Laserschnitt im offenen Projekt-Labor an der Technischen Hochschule Wildau gefertigt.

In Zeuthen kann die Nachbildung des Halber Bahnhofs am 12. Oktober zum „Tag der offenen Tür“ der Modellbahnfreunde in der Mehrzweckhalle, Schulstraße 4, besichtigt werden.

Von Josefine Sack