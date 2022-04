Groß Köris

In der Berliner Straße stießen Donnerstagmittag nach der Missachtung der Vorfahrtsregelung zwei Kleinwagen zusammen. Trotz eines geschätzten Sachschadens von rund 10.000 Euro blieben sowohl der Seat als auch der Mini fahrtüchtig. Verletzt wurde niemand.

Unfall nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag stieß bei Waßmannsdorf ein Pkw nach einem Fehler beim Fahrstreifenwechsel gegen die Leitplanke. In der Alfred-Döblin-Allee in Schönefeld kollidierten ein Transporter und ein Pkw. Verletzt wurde niemand. Die Sachschäden betragen rund 4.000 und 2.000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit.

Citroen streift Suzuki in Zeuthen

Am späten Donnerstagnachmittag hat in der Miersdorfer Chaussee in Zeuthen ein Pkw Citroen einen Suzuki seitlich gestreift. Es blieb bei einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

Wildunfall zwischen Gräbendorf und Pätz

Zwei tote Rehe und ein Sachschaden von circa 6.000 Euro ist die Bilanz eines Wildunfalls, den ein VW am Freitagmorgen zwischen Gräbendorf und Pätz hatte.

