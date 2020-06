Zeuthen

Die Pläne für eine Freie Waldorfschule im Norden von Dahme-Spreewald nehmen Gestalt an. „Wir haben den Antrag für die Genehmigung der Waldorfschule fristgerecht zum 31. März beim Bildungsministerium in Potsdam eingereicht“, teilte Carola Hamprecht mit.

Gemeinsam mit anderen Eltern aus Zeuthen, Eichwalde, Wildau, Schulzendorf und Schmöckwitz haben Carola und Thomas Hamprecht den Verein Waldorfschule Zeuthen e. V. gegründet. Ziel ist es, den Schulbetrieb zum Schuljahr 2021/2022 mit einer ersten Klasse aufzunehmen. Eine Gründungslehrerin haben die Eltern bereits gefunden. „Wir sind trotzdem weiter auf Personalsuche“, sagte Hamprecht.

Schulgrundstück gesucht

Gesucht werden unter anderem eine Lehrkraft für das Fach Eurythmie, der Bewegungskunst, die als integraler Bestandteil in der Waldorfpädagogik gilt, aber auch Fach- und Fremdsprachenlehrer. Üblicherweise lernen Waldorfschüler vom ersten Schuljahr an zwei Fremdsprachen.

Seit Kurzem ist die Waldorfschule Zeuthen mit einem eigenen Auftritt auch online zu finden. Bloß die Schule selbst fehlt noch. Man sei bereits mit Eigentümern potenziell geeigneter Grundstücke im Raum Zeuthen, Eichwalde, Wildau, Schulzendorf (ZEWS) im Gespräch, verriet Hamprecht. Solange die Verträge noch nicht unterzeichnet sind, hält der Verein jedoch weiterhin die Augen offen. Gesucht wird ein Grundstück im ZEWS-Gebiet mit einer Mindestgröße von 3000 Quadratmetern.

Eine Waldorfschule aus Holz

Auch wenn es momentan noch kein Grundstück gibt – einen Bauträger für die geplante Waldorfschule haben die Eltern bereits gefunden. Hamprecht zufolge handelt es sich dabei um ein Unternehmen, das sich auf den Bau von Schulen, insbesondere Waldorfschulen, spezialisiert hat. Geplant ist ein Schulgebäude aus Holz, das in einem Werk vorgebaut und innerhalb von zwei Wochen geliefert und errichtet wird. Aus eigener Kraft kann der Elternverein den Schulneubau nicht stemmen. Die Initiative ist auf Sponsoren angewiesen.

Carola Hamprecht ist optimistisch, dass ihre fünf Jahre alte Tochter 2021 eingeschult werden kann. Die Waldorfschule soll mit 20 Kindern starten. „Das Interesse ist da. Wir bekommen viele Anfragen, ob es bereits eine Warteliste gibt“, so Hamprecht.

Ganzheitliche Förderung

Ihr Mann war einst selbst mehrere Jahre auf einer Waldorfschule. Schnell war klar, dass auch die Tochter keine Regelschule besuchen sollte. Nicht weil die Eltern etwas gegen die Grundschule am Wald haben, im Gegenteil. Die Schule habe zurecht einen sehr guten Ruf. „Trotzdem wünschen wir uns für unsere Tochter etwas anderes“, erläuterte die Mutter.

In Waldorfschulen steht die ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung im Mittelpunkt. Neben herkömmlichen Fächern sind Handarbeit, Werken, Theater, Gärtnern und Eurythmie in der Regel feste Bestandteile des Lehrplans.

Fünf Waldorfschulen gibt es derzeit in Brandenburg: in Cottbus, Frankfurt (Oder), Kleinmachnow, Potsdam und Werder ( Havel). Die nächstgelegene Waldorfschule ist in Berlin-Schöneweide.

