Wegen dringender Bauarbeiten an den Gleisen wird in der Zeit ab Samstag, dem 20. Juni, um 20 Uhr bis zum Montag, dem 22. Juni, morgens um 4 Uhr die Heinrich-Heine-Straße in Zeuthen am Bahnübergang gesperrt werden.

Dabei wird es sich um eine Vollsperrung der Straße handeln. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Bau Schüttgut GmbH von letztem Mittwoch hervor.

Bei den Bauarbeiten soll es sich um sehr dringende Maßnahmen handeln, die innerhalb des Wochenendes beendet sein werden. Eine Umleitung im Straßenverkehr wird in dieser Zeit eingerichtet und soll für Verkehrsteilnehmer beschildert werden.

Das Unternehmen bittet für die Einschränkungen um Verständnis.

