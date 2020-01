Herzberger-Freispruch: Staatsanwaltschaft legt Berufung ein

Zeuthen

Der Prozess gegen Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) geht möglicherweise in die nächste Runde. Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat Berufung gegen das Urteil vom vergangenen Dienstag eingelegt. Das bestätigte Matthias Deller, Direktor und Sprecher am Amtsgericht Königs Wusterhausen.

Das Gericht hatte Herzberger vom Vorwurf des Widerstands gegen Polizeibeamte freigesprochen. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. In ihrem Schlussplädoyer hatte die Staatsanwaltschaft eine hohe Geldstrafe für Herzberger gefordert. Laut Amtsdirektor Deller sei das Vorgehen, ein Urteil in der ersten Instanz anzufechten, ein übliches juristisches Vorgehen. „Das heißt nicht zwangsläufig, dass es zu einer weiteren Hauptverhandlung kommt“, sagte Deller.

Lesen Sie mehr zum Thema:

„Berufung ist normaler Ablauf“

Die zuständige Richterin am Amtsgericht, Heidrun Griehl, hat nun vier Wochen Zeit, ihr Urteil zu begründen. Sollte die Staatsanwaltschaft Cottbus auch nach der Urteilsbegründung an der Berufung festhalten, geht die Akte des Herzberger-Prozesses automatisch an die nächste Instanz, ans Landgericht Cottbus.

„Ich bin erst einmal nicht beunruhigt. Dass die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, ist ein ganz normaler Ablauf“, kommentierte Bürgermeister Herzberger. Er wolle zunächst der Urteilsbegründung abwarten. Einer möglichen Verhandlung am Landgericht Cottbus sieht er entspannt entgegen: „Der Freispruch in erster Instanz spricht für mich. Ich habe mir nichts vorzuwerfen und weiß, dass es keine Verkehrskontrolle vor meinem Haus gegeben hat.“

Vorfall liegt zwei Jahre zurück

Zum Hintergrund: Herzberger war vorgeworfen worden, sich im Februar 2018 auf seinem eigenen Grundstück eine Rangelei mit Polizisten geliefert zu haben. Dabei soll es laut Staatsanwaltschaft auch zu einer Tätlichkeit gekommen sein, bei der ein Polizist leicht verletzt wurde. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung soll eine Polizeikontrolle in unmittelbarer Nähe des Grundstücks gewesen sein. Ob es diese überhaupt gegeben hatte, konnte in dem Prozess jedoch nicht abschließend geklärt werden.

Von Josefine Sack