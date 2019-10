Kommunaler Klimaschutz: Zeuthen diskutiert über den besten Weg

Zeuthen

Ob in Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf oder andernorts – alle wollen sich künftig auch vor Ort stärker um den Klimaschutz bemühen. Nur wie, darüber gibt es Streit. In der Gemeinde Zeuthen haben allen voran die Fraktionen von FDP und Grüne unterschiedliche Auffassungen, wie und von wem Klimaschutzmaßnahmen in der Zukunft gezielt umgesetzt werden sollen.

Die Grünen wollen gemeinsam mit den Nachbargemeinden einen Klimaschutzmanager einstellen. Der Sachbearbeiter soll zunächst für zwei Jahre angestellt werden und für Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und gegebenenfalls auch für Wildau ein interkommunales Klimaschutzkonzept erarbeiten.

80-Prozent-Förderung für Kommunen aus LDS

Knackpunkt sind die Kosten: Schätzungsweise 150.000 Euro würde es kosten, einen eigenen Sachbearbeiter fürs Klima einzustellen. Die Grünen schlagen deshalb vor, sich die Kosten entsprechend der Einwohnerzahlen in den Gemeinden zu teilen. Die Fraktion verweist zudem auf eine mögliche 80-Prozent-Förderung für Antragssteller aus der Braunkohleregion Dahme-Spreewald.

Hintergrund: Seit dem 1. Januar 2019 können die Kommunen beim Bund Fördermittel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen beantragen. Dazu zählen unter anderem kommunales Energie- und Umweltmanagement, Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs, intelligente Verkehrssteuerung, Maßnahmen zur Abfallentsorgung und vieles mehr.

FDP will gezielte Maßnahmen fördern

Die FDP hält mit einem eigenen Antrag, der nach jetzigem Kenntnisstand von CDU und AfD mitgetragen wird, dagegen. „Wir wollen keinen Klimamanager auf 40-Stunden-Basis einstellen“, erläuterte der Fraktionsvorsitzende Karl Uwe Fuchs. Es sei unklar, welche konkreten Aufgaben ein Klimamanager haben solle. Überdies sei das Gebiet der ZEWS-Gemeinden nicht derart komplex, dass es einer Vollzeitstelle bedürfe.

„Klimamanager, Klimakonzept und weitere Personalausgaben von rund 180.000 Euro sind in der jetzigen Zeit ein falsches Signal. Es ist nicht die Zeit der Konzepte, sondern der mutigen Handlungen“, so Fuchs weiter. Statt eines eigenen Klimaschutzmanagers schlägt er vor, professionelle Berater für einzelne, gezielte Maßnahmen, etwa für die pädagogische Arbeit, zu beauftragen.

Anträge fürs Klima – kommt die Verwaltung hinterher?

Die so genannte Fokusberatung ist ebenfalls Teil der neuen Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums. Sie ist als Begleitung für Gemeinden gedacht, die noch am Beginn ihrer Klimaschutzaktivitäten stehen. Es geht in erster Linie um kurz- und mittelfristige Projekte.

„Aufgrund der überschaubaren Möglichkeiten in den Gemeinden ersetzt das auch die Notwendigkeit eines komplexen Klimaschutzkonzeptes“, so Fuchs. Anika Darmer, stellvertretende Vorsitzende der Grünen, hat jedoch Bedenken: „Das ist eine ganze Menge, was da an zusätzlichen Aufgaben auf die Verwaltung zukommt. Wir glauben nicht, dass eine externe Beratung den Aufwand für die Bearbeitung der Anträge minimiert.“

Laut Darmer gäbe es für einen eigenen Klimamanager im ZEWS-Gebiet in Zukunft genug Arbeit. „Es ist an der Zeit, dass wir gute Leute in die Gemeinden holen“, so die Grünen-Politikerin. Die Vorschläge, die in der kommenden Woche in der Gemeindevertretung und im Regionalausschuss behandelt werden sollen, versteht Darmer nicht als konkurrierende Anträge: „Wir haben das gleiche Ziel vor Augen.“

Von Josefine Sack