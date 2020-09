Zeuthen

Vor mehr als acht Jahren, im Mai 2012, gründeten 17 Kunstinteressierte den Kulturverein Zeuthen im „Café Schulz“. Die Initiative ging von Ulrike Dolezal aus. Sie wurde auch als Vorsitzende gewählt. Nach ihrem Umzug von Zeuthen nach Wiesenburg in Potsdam-Mittelmark hat sie sich trotz der großen räumlichen Entfernung weiter engagiert. Zu der für Mai geplanten Vorstandswahl hatte sie angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Coronabedingt fand die Wahl bisher nicht statt. Zum 1. September ist Ulrike Dolezal als Vorsitzende des Kulturvereins zurückgetreten. Die kommissarische Leitung hat Frank Beutel übernommen.

War es eine schwere Entscheidung, den Vorsitz niederzulegen?

Ulrike Dolezal: Ja und Nein. Natürlich ist es nicht leicht, ein erfolgreiches Projekt in andere Hände zu legen. Ich hatte 2018 auf der Mitgliederversammlung angekündigt, 2020 den Vorsitz endgültig abzugeben. Die Corona-Krise und meine persönliche Situation haben dann doch am Ende die Entscheidung leicht gemacht. Leider konnte die Anfang Mai geplante Mitgliederversammlung pandemiebedingt nicht stattfinden und ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin konnten aus dem Kreis der Mitglieder bisher nicht gefunden werden.

Der Vorstand soll zuletzt in vielen Punkten uneins gewesen sein?

Um jedes Jahr ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen, bedarf es eines Teams, das nicht nur inhaltlich zu gemeinsamen Entscheidungen findet, sondern auch menschlich harmoniert. Dies war zuletzt nicht immer der Fall. Die Mitgliederversammlung ist der Ort, um darüber zu sprechen. Mir war außerdem immer wichtig, dass wir nicht nur gepflegte Unterhaltung bieten, sondern auch aktuelle zeitgeschichtliche Themen aufgreifen. Einige unserer Mitglieder, wie Professor Naumann und unser ältestes Mitglied, Kurt Neubert, haben dazu wichtige Veranstaltungen angeboten und damit Verantwortung für das Programm übernommen. Diese Zielsetzung konnte viele Jahre erfolgreich umgesetzt werden. Mein Dank gilt daher auch allen Vorstandsmitgliedern, die in den vergangenen Jahren Ideen, Zeit und Kraft in die gemeinsame Aufgabe investiert haben. Ich möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass zwei unserer Gründungsmitglieder, Karola Kundmüller und Norbert Dahnke, durch ihre Sachkenntnis und Persönlichkeit gerade in den Anfangsjahren sehr zum Erfolg des Vereins beigetragen haben. Leider sind beide viel zu früh verstorben.

Und wie geht es jetzt weiter mit dem Kulturverein?

Ich hoffe, es gibt in naher Zukunft eine Mitgliederversammlung, auf der darüber entschieden werden kann, ob der Verein aufgelöst werden soll, vor allem weil bis auf Weiteres keine Veranstaltungen im bisherigen Rahmen möglich sind, oder ob es einen Neuanfang unter veränderten Vorzeichen geben kann. Bisher fehlt es sowohl an einem geeigneten Raum für eine Versammlung als auch an neuen Ideen und neuen Köpfen. Um Kulturschaffende zu unterstützen, haben wir im Frühjahr ein Klavierkonzert im Internet angeboten und mit großem Erfolg zu Spenden aufgerufen. Ferner haben wir eine Galerie-Seite auf der Homepage aufgemacht, um Kunst, Musik in Form von CD sowie Bücher gegen eine Spende anzubieten.

Wie schätzen Sie die Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung ein?

Die Verwaltung, aber auch der Landkreis haben den Verein in den zurückliegenden Jahren sehr gut unterstützt. In den vergangenen Monaten hätte ich mir allerdings von der Gemeindeverwaltung mehr Unterstützung gewünscht. Dies gilt insbesondere für eine mögliche Hilfe für all die Kulturschaffenden, denen wir in diesem Jahr absagen mussten.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen?

Eines der Ziele bei Gründung des Vereins war die Vernetzung in der Region. Dies ist bestens gelungen. Wir hatten viele Partner, nicht nur Vereine wie Kind & Kegel, sondern beispielsweise auch DESY, die Kirchengemeinden in Zeuthen und Miersdorf, den Fontane-Kreis, den Kulturbund, die Paul-Dessau-Gesamtschule, die Hochschule in Wildau, um nur einige zu nennen.

Wie sieht Ihr persönliches Fazit nach mehr als acht Jahren Kulturverein aus?

Ich denke, ich kann zufrieden sein. Es waren interessante, lehrreiche und menschlich sehr befriedigende Jahre für meinen Mann und mich. Die Kulturarbeit hat Spaß gemacht, ich habe viel Zuspruch erhalten und viele, neue Freundschaften geschlossen. Mein Dank geht daher an unsere Mitglieder und an unser treues Publikum. So kann ich voller Dankbarkeit auf diesen Abschnitt meines Lebens zurückblicken.

Von Heidrun Voigt