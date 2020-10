„Ich fühle mich einfach frei“

Eigentlich hatte Robert Boyde-Wolke nie ein großes Interesse am Laufen. Sportlich aktiv war der 46-Jährige dennoch seit den 90er-Jahren, spielte Fußball in einem Verein, war später in einem Leichtathletikteam als Speerwerfer aktiv und bowlte in Sportvereinen für Gehörlose.

Durch eine Mittelohrentzündung ist der Zeuthener seit seinem dritten Lebensmonat hörgeschädigt. „Eingeschränkt fühle ich mich dadurch im Alltag jedoch nicht“, sagt Boyde-Wolke. 2012 wurde der Buchbinder dann durch seine Arbeit beim Bundesministerium für Finanzen aufmerksam auf den Bundestagslauf und meldete sich spontan dafür an. „Vorher habe ich es immer gehasst zu laufen, doch es wurde im Training schnell zur Leidenschaft“, erklärt er. „Ich fühle mich einfach frei.“ So steigerte er mit der Zeit seine Kondition und damit auch seine Laufdistanz. Wichtig war für ihn dabei vor allem seine Laufzeit zu verbessern, doch das änderte sich mit seinem ersten Marathon im Januar 2015.

Anzeige

Freund ermunterte ihn zum Lauf in Dubai

Sein gehörloser Freund Steffen Helbing, der mit einer Rollstuhlbehinderung den Berliner Marathon unter vier Stunden absolviert hatte, ermutigte ihn zur Teilnahme am Lauf in Dubai. „Bis heute bin ich ihm dafür sehr dankbar“, sagt der 46-Jährige, denn erst dadurch wurde seine Begeisterung für die Laufstrecke von genau 42,195 Kilometer geweckt. Seitdem ist der Buchbinder regelmäßig am Wochenende unterwegs, um einen Marathon zu laufen. Bis zu 25 Mal im Jahr läuft der Zeuthener die Strecke und reist dafür um die ganze Welt. Oftmals mit dabei ist seine Frau Sabine, die ihren Mann fleißig anfeuert. Gemeinsam verbinden sie die Trips zu den Veranstaltungsorten mit einem kurzen Urlaub. Sein weitestes Ziel dafür war bisher Havanna. „Jeder Marathon ist einzigartig und deswegen laufe ich ihn auch nur einmal.“

Robert Boyde-Wolke in seinem Laufkostüm beim 26. Jungfrau Marathon in der Schweiz Quelle: Joice Nkaigwa

Der 46-Jährige plant, an Läufen in allen deutschen und europäischen Hauptstädten teilzunehmen und hat in den vergangenen fünf Jahren bereits acht Landeshauptstädte und zehn in Europa von seiner Liste streichen können. Hinzukommen viele kleinere Veranstaltungen wie der Internationale Usedom-Marathon, bei dem Boyde-Wolke bereits 2016 dabei war. „Einer der Läufer fiel damals besonders durch sein Kostüm auf“, erzählt der Zeuthener. Als er beobachtete, wie positiv die Zuschauer auf den Anzug des Läufers reagierten, entschied er sich ebenfalls dazu, sich für den nächsten Marathon zu verkleiden.

Heute ist für ihn das Kostüm nicht mehr wegzudenken. „Das wird als Allererstes in den Koffer gepackt vor der Abreise“, scherzt er. Mit dem gestreiften Laufanzug und seinem schwarzen Zylinder fällt der 46-Jährige selbst in der größten Menschenmasse auf und so wird er von vielen Zuschauern bejubelt und macht immer wieder kleine Stopps für Selfies mit ihnen. „So kann ich entspannt eine kurze Pause machen und die Zeit dabei sinnvoll nutzen.“ Denn schnellstmöglich ans Ziel zu kommen, ist ihm schon lange nicht mehr wichtig. Der Spaß am Laufen steht bei dem Buchbinder im Vordergrund und mit dem Kostüm hat der Zeuthener den allemal. „Ankommen ist alles. Meine beste Zeit hatte ich bei meinem ersten Marathon“, sagt Boyde-Wolke. Danach wäre das Erlebnis selbst nur noch für ihn wichtig gewesen. Durch die Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr jedoch viele Veranstaltungen ausfallen. So traf sich der Zeuthener vor allem mit kleineren Laufgruppen aus Berlin, die bereits seit Jahren eigene Marathonläufe organisieren.

Bürgermeister Sven Herzberger gibt Startschuss um 10 Uhr

Zu ihnen gehören Jana und Micha Bieler, die den Läufer dazu ermutigten, seine eigene Veranstaltung in Zeuthen zu planen. „Es war schon lange mein Traum einen eigenen Marathon vor der eigenen Haustür zu veranstalten.“ So findet am Samstag der erste Zeuthener-Winkel-Marathon statt, an dem elf Läufer teilnehmen werden. „Um die Abstände einhalten zu können, musste ich das Ganze auf diese Anzahl beschränken“, erklärt Boyde-Wolke. Der Startschuss wird um zehn Uhr von Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) in der Friesenstraße Ecke Heinrich-Heine-Straße abgegeben. Eine große Ehre für den Marathonläufer, der hofft, dass viele Zuschauer die Sportler anfeuern werden. „Vielleicht wird daraus eine regelmäßige Veranstaltung.“ Dafür möchte Boyde-Wolke sich mit dem Ausdauersportverein Zeuthen zusammensetzen und sich für das kommende Jahr beratschlagen.

Von Joice Nkaigwa