Zeuthen-Miersdorf

Klatschmohn, Kornblume, Fenchel, Koriander und vieles, vieles mehr strecken auf dem Grünstreifen zwischen West- und Ostpromenade in Zeuthen schon ihre Blätter aus der Erde. Bald wird es dort auf mehr als 900 Quadratmetern blühen und der Tisch für Insekten reich gedeckt sein. Am Dienstag begutachteten Zeuthens stellvertretender Bürgermeister Richard Schulz, Oliver Pahl von der FloraAgrar GmbH Schönefeld und Antje Girschick, Geschäftsführerin der Berlin-Brandenburg Area Development Company (BADC) GmbH, sowie ihre Mitarbeiterin Julia Aspodien das Projekt.

Dialogforum mit Bürgern im vergangenen Jahr

„Mithilfe von Kompensationszahlungen von Bauvorhaben in der Flughafenregion wurde zur Bodenverbesserung diese Blühfläche angelegt. Bewohner sind aufgerufen, sich mit Ideen und Anregungen zu beteiligen, was danach hier entstehen könnte“, sagte Antje Girschick. Bei einem Dialogforum mit Bürgern im vergangenen Jahr kamen schon erste Vorschläge, zu denen eine Trockenmauer und eine Benjeshecke gehörten. Die BADC-Geschäftsführerin kann sich auch Obstgehölze und unterschiedliche Heckenpflanzungen vorstellen. Die Blühflächen zwischen der West- und Ostpromenade und am Regenwassersammelbecken an der Westpromenade sind der Anfang. Es soll auf dem knapp 12.000 Quadratmeter großen Gelände ein Biotopverbundsystem entstehen, das von der Hoherlehmer Straße bis zum Wald reicht.

Antje Girschick möchte bei der Gestaltung nicht nur die Bewohner mit ins Boot holen, auch Firmen, die sich freiwillig am Natur- und Umweltschutz vor der Haustür beteiligen möchten, beispielsweise mit Baumpflanzungen, sind willkommen. Das entwickelte Konzept soll im Zeuthener Umweltausschuss vorgestellt und diskutiert werden.

Die FloraAgrar GmbH hat den Boden für die Blühwiese vorbereitet und die Samen vor vier Wochen ausgebracht. „Wir sind von der Saatmenge höher rangegangen, um den Konkurrenzdruck vom Gras zu unterbinden. Wir waren mit der Aussaat etwas spät dran, aber wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein“, stellte Oliver Pahl von der FloraAgrar fest. Dem stimmten die anderen drei zu.

Konzept für artenreiche Blühflächen

Die Gemeinde Zeuthen hat ein Konzept für artenreiche Blühflächen im Ort in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Der Vorsitzende des Umweltausschusses, Jonas Reif (Bündnis 90 / Die Grünen) und Torsten Kampe, der als sachkundiger Bürger im Umweltausschuss aktiv ist, hatten die Idee dazu. „Da die Gemeinde nicht für alle Flächen die finanziellen Mittel aufbringen kann, haben wir mit der BADC geredet. Diese wir langfristig dieses Projekt betreuen“, sagte Richard Schulz. Er betonte, dass für die anderen Blühflächen der Bauhof verantwortlich sei. Es handelt sich dabei um Testflächen. Verschiedene Saaten und deren Pflegeaufwand sollen geprüft und die Ergebnisse zum Jahresende ausgewertet werden.

Von Heidrun Voigt