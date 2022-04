Miersdorf

Das Freibad Miersdorf soll in dieser Badesaison geschlossen bleiben. Das veröffentlichte die Oberste Landesbehörde für Badegewässer beim Gesundheitsministerium heute im Amtsblatt für Brandenburg. Der Grund: Die Wasserqualität wurde aufgrund von Proben im vergangenen Sommer als mangelhaft eingestuft.

Dürfen sich die Türen des Freibades Miersdorf öffnen zur Saison? Quelle: Heidrun Voigt

Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) wurde wenige Tage zuvor vom Gesundheitsamt des Landkreises darüber informiert und zeigt sich verärgert. „Diese Bewertung ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar und hält nach einer ersten Einschätzung meiner Verwaltung einer rechtlichen Überprüfung auch nicht stand“, stellt der Rathauschef klar. Er berichtet, dass das Gesundheitsamt des Landkreises in jeder Badesaison vier Wasserproben nehme. Die Proben der vergangenen vier Jahre, also 16 insgesamt, werden zur Bewertung eines Badegewässers herangezogen.

Einmalig ein Grenzwert im Miersdorfer Freibad überschritten

„Die Probe am 2. August 2021 lag mit 759 über dem Grenzwert 700 für intestinale Enterokokken. Bei einer erneuten Prüfung am 11. August wurde ein Wert von 329 festgestellt, also weit unter dem Grenzwert“, weiß der Bürgermeister aus Prüfprotokollen des Landkreises. Er verweist darauf, dass laut Badegewässerordnung die Proben unter bestimmten Bedingungen gelagert und zügig, innerhalb von 24 Stunden, untersucht werden müssen. Die Probe am 2. August wurde um 11.26 Uhr entnommen und ist erst am 3. August im Prüflabor eingegangen. Eine genaue Uhrzeit ist nicht ausgewiesen. Herzberger möchte nun Einsicht in die Unterlagen haben, um zu sehen, ob die Probe vom 2. August ordnungsgemäß gelagert und innerhalb der festgesetzten Zeit analysiert wurde. Er zweifelt dies an.

„Bis einschließlich 22. April dieses Jahres wurde in den vergangenen vier Jahren die Badewasserqualität des Miersdorfer Sees als „ausgezeichnet“ durch die Behörde bewertet. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie aufgrund einer einmaligen Messwertüberschreitung eine Badestelle von „ausgezeichnet“ auf „mangelhaft“ herabgestuft werden kann“, meint der Bürgermeister kopfschüttelnd. Er kritisiert, dass die Gemeinde als Betreiber der Badestelle im Vorfeld der problematischen Einstufung nicht angehört wurde.

Gemeinde Zeuthen beauftrag Labor in Berlin

Das Rathaus hat nun das Speziallabor für angewandte Mikrobiologie in Berlin-Adlershof beauftragt, eine aktuelle Bestandsaufnahme der Wasserqualität des Miersdorfer Sees zu erstellen. „Wenn das Verbot bestehen bleibt, ist das die absolute Katastrophe. Wir müssen uns dann überlegen, wie wir den Schulschwimmsport organisieren. Weitere Wege bedeuten, dass auch mehr Zeit benötigt wird“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Er verweist darauf, dass auch Zeuthener Sportvereine wie der ASV im Freibad ihr Schwimmtraining absolvieren. Das Gesundheitsministerium hat Gesprächsbereitschaft für die kommende Woche signalisiert und will den Sachverhalt bis dahin erneut prüfen.

Von Heidrun Voigt