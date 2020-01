Nach dem Freispruch: Wie es für Bürgermeister Herzberger weitergeht

Zeuthen

Am Dienstag hat das Amtsgericht Königs Wusterhausen Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) vom Vorwurf des Widerstands gegen Polizeibeamte freigesprochen. Was bedeutet der Freispruch im politischen Kontext und wie geht jetzt weiter?

Nachdem im Sommer 2019 bekannt geworden war, dass gegen Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) ermittelt wird, leitete der Landkreis Dahme-Spreewald als übergeordnete Dienstbehörde pflichtgemäß ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister ein. Im Zuge des zivilrechtlichen Strafverfahrens, in dem das Amtsgericht die Klage gegen Herzberger zugelassen hatte, wurde das Disziplinarverfahren ausgesetzt. So sieht es das Landesdisziplinargesetz vor.

Urteil bindend für die Disziplinarbehörde?

Unklar ist, ob der Landkreis das Disziplinarverfahren nach dem Freispruch nun ebenfalls zurückzieht. Eine Sprecherin teilte auf Anfrage mit, dass der Landkreis hierzu generell keine Auskunft gebe, da es sich um eine Personalangelegenheit handele.

Matthias Scharf, Richter am zuständigen Verwaltungsgericht in Potsdam, erläuterte, dass die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im Strafverfahren im Disziplinarverfahren, das denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, in der Regel bindend seien. Gleichwohl könne die Disziplinarbehörde auch vom Urteil des zivilrechtlichen Strafverfahrens abweichen.

„Keine Verletzung der Dienstpflicht“

„Ich sehe keinerlei Anhaltspunkte dafür, warum man sich über das strafrechtliche Urteil hinwegsetzen sollte. Es liegt aus meiner Sicht keine Verletzung der Dienstpflicht vor“, sagte Karl Uwe Fuchs ( FDP), stellvertretender Vorsitzender im Kreistag. Der Zeuthener Kommunalpolitiker geht davon aus, dass das Disziplinarverfahren gegen Herzberger eingestellt wird, nachdem das Urteil des Gerichts rechtskräftig ist.

So sieht es auch Jonas Reif (Grüne), Vorsitzender der Gemeindevertretung in Zeuthen. Er glaubt nicht, dass der Zivilprozess gegen Herzberger in der politischen Gremienarbeit künftig noch eine Rolle spielt. „Klar, der Prozess sorgte für ein lebhaftes Stadtgespräch. Wir sind nun glücklich, dass das vorerst ein Ende hat“, sagte Reif.

Geht die Staatsanwaltschaft in Berufung?

Es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft, die immerhin eine hohe Geldstrafe für den Bürgermeister gefordert hatte, gegen den Freispruch in Berufung geht. Sollte dies der Fall sein und das Gericht lässt die Revision zu, könnten die Ereignisse jener Nacht im Februar 2018 schon bald die nächste Instanz, das Landgericht Cottbus, beschäftigen.

Herzberger war vorgeworfen worden, sich im Februar 2018 auf seinem eigenen Grundstück eine Rangelei mit Polizisten geliefert zu haben. Dabei soll es laut Staatsanwaltschaft auch zu einer Tätlichkeit gekommen sein, bei der ein Polizist leicht verletzt wurde. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung soll eine Polizeikontrolle in unmittelbarer Nähe des Grundstücks gewesen sein. Ob es diese überhaupt gegeben hatte, konnte in dem Prozess jedoch nicht abschließend geklärt werden.

Von Josefine Sack