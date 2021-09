Die Interessengemeinschaft zum Erhalt der Zeuthener Heide hat bei der Gemeinde einen Antrag auf eine Einwohnerversammlung gestellt. Diese findet am Mittwochabend um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

Einwohnerversammlung zum Grundschulstandort in Zeuthen

