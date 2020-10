Neue Grundschule in Zeuthen: Wie es jetzt weitergeht

Zeuthen

Die angespannte Raumsituation in der Zeuthener Grundschule am Wald ist nach wie vor eines der bestimmenden Themen in der Gemeinde. Die Schule ist seit Jahren zu klein. Die einst als dreizügig geplante Grundschule wird mittlerweile vierzügig betrieben. In den Klassenstufen eins und fünf wird seit diesem Schuljahr sogar in fünf Parallelklassen unterrichtet. Alle in der Gemeinde sind sich einig: Es wird dringend eine zweite Grundschule im Ort benötigt. Bloß die Umsetzung ist alles andere als einfach (die MAZ berichtete).

Nach einem umstrittenen Beschluss der Gemeindevertretung im September will Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) nun bis zum Jahresende in alle Richtungen weiter verhandeln. Knackpunkt des Schulneubaus ist die Finanzierung.

Die Verhandlungen gehen weiter

Mit dem Land Brandenburg soll nun geklärt werden, ob und in welcher Höhe ab 2021 wieder Fördermittel für einen Schulbau zur Verfügung stehen. Aus eigener Kraft kann sich die Gemeinde einen Schulneubau nicht leisten.

Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, erneut Gespräche über eine finanzielle Beteiligung für eine neue Grundschule mit Eichwalde und Schulzendorf zu führen. Die Verhandlungen sollen idealerweise bis Jahresende zu einer schriftlichen Absichtserklärung führen. Bislang fehlt es an klaren Bekenntnissen der Nachbarorte.

Evangelische Schulstiftung steht in den Startlöchern

Und es steht noch eine weitere Idee im Raum: Mit der Gemeinde Schönefeld soll über einen möglichen Kommunalkredit verhandelt werden, wenn im Gegenzug Kinder aus den Schönefelder Ortsteilen Kiekebusch und Rotberg die Grundschule am Wald besuchen können.

Darüber hinaus will der Bürgermeister weiter mit der evangelischen Schulstiftung, die bereits in den Startlöchern steht, über eine Grundschule in freier Trägerschaft verhandeln.

Grundschule am Rande der Kapazitäten

Vor allem die Zeuthener Eltern beobachten die Entwicklungen mit Sorge. Ursprünglich war die Rede davon, dass die neue Grundschule zum Schuljahresbeginn 2022/2023 den Betrieb aufnimmt. Ein Zeitplan, den die meisten angesichts der Debatten für illusorisch halten, auch Marek Heinrich. Er ist Elternsprecher an der Grundschule am Wald. „Der Frust vieler Eltern ist groß. Obwohl jetzt endlich etwas passiert, dauert alles sehr lange“, sagte er.

Die Grundschule am Wald laufe derzeit „auf 150 Prozent“, so Heinrich. Die Reduzierung der Schülerzahlen sei wichtig, „um die hohe Qualität des Unterrichtes weiter aufrecht zu erhalten“, sagte er. „Mehr Schüler an der Schule und in den Klassen bedeutet ja auch mehr Stress für Schüler und Lehrer.“

Volle Klassen, volle Mensa

Ursprünglich sollte die bestehende Grundschule am Wald im kommenden Jahr erweitert werden. Wie sich nun herausstellte, könnte sich der Baustart auf Anfang 2022 verschieben. Derzeit läuft die Beteiligung der Öffentlichkeit im Bebauungsplanverfahren. Erst danach soll ein Generalübernehmer, der das Gebäude schlüsselfertig für die Gemeinde baut, gesucht werden. Volle Klassenräume, volle Mensa: Daran wird sich in naher Zukunft auch nichts ändern.

