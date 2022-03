Zeuthen

In aller Ruhe sitzt der fünfjährige Lennard am Samstagvormittag auf der Miersdorfer Chaussee in Zeuthen und malt mit Kreide für seine kleinere Schwester Lara ein Einhorn auf die Straße. Auch Lara ließ sich nicht davon abhalten, eine Sonne auf die Straße zu malen. Überhaupt fand das Bemalen der Straße bei den Mädchen und Jungen großen Anklang und Angst, dass ein Auto kommt, mussten sie beim Open Streets nicht haben, war doch die Straße ab Ecke Oldenburger Straße für den Autoverkehr gesperrt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeuthener Jugendklub und Jugendarbeiter von ZEWS ins Boot geholt

Die Vision von Marius Langas, der Initiator von Open Streets ist, den öffentlichen Raum zu nutzen. „Mir geht es einfach darum, einmal zu zeigen, wie viel Platz auf Flächen ist, die sonst durch Autos blockiert werden und wie man diesen öffentlichen Raum nutzen könnte“, erklärt Marius Langas. Mit ins Boot hatte er sich bei der Aktion den Zeuthener Jugendklub und die Jugendarbeiter von ZEWS geholt. „Wir wollen die Kids heute genau das machen lassen, was sie wollen, sie sollen die Straße erobern“, erklärt Jugendklubleiter Sven Gentschow.

Die Freundinnen Amelie, Tessa und Hannah versuchten sich beim Sprayen. „Es ist das erste Mal, dass wir so etwas machen und es ist total cool“, sagt Tessa. Der Basteltisch fand regen Zuspruch. Hier konnten die Kinder Schmuck für den Osterstrauß basteln. Aber nicht nur die Kleinen hatten ihren Spaß dabei, auch so manch eine Mutti versuchte sich gemeinsam mit dem Töchterchen dabei.

Manuela Schütze; „Klar, dass wir mitmachen“

„Wir finden es super, wenn jemand die Initiative ergreift und so etwas organisiert. Da ist es klar, dass wir mitmachen“, sagt Manuela Schütze von Homan´s Haushalt. Nicht nur dass sie Bowle für Erwachsene und Kinder anbot, sie hatte Ulrich Schröder vor ihren Laden geholt, der die Besucher musikalisch unterhielt. Auch Mirko Hans von der „Vitaminkiste“ hatte es sich nicht entgehen lassen, beim Open Streets dabei zu sein. Er bot polnische Grillwurst und Bigos an. „Wir gehören zu Zeuthen, da macht man mit und außerdem dient es ja heute auch noch einem guten Zweck“, sagt er.

Vor Homann´s Haushalt unterhält Ulrich Schröder die Besucher mit seiner Musik. Quelle: Gerlinde Irmscher

Der KJV hat eine Spendenaktion für Charkiw organisiert. Nicht nur dass die Löwen Apotheke Verbandsmaterial gespendet hat, die Besucher konnten Spenden, wie Babynahrung Hygieneartikel oder haltbare Lebensmittel abgeben. Auch der Erlös aus dem Kuchenverkauf ist für Charkiw gedacht.

Von Gerlinde Irmscher