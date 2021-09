Zeuthen

Die unter Denkmalschutz stehende Steinmeyer-Orgel in der Martin-Luther-Kirche in Zeuthen wurde in diesem Jahr restauriert. Das mehr als 100 Jahre alte Instrument hat seinen ursprünglichen, spätromantischen Klang zurückerhalten. Bei der festlichen Einweihung der Orgel im August konnten sich die Besucher schon davon überzeugen, wie sie die Kirche zum Klingen bringt. „Es ist schon toll, was die Orgelbauer ermöglicht haben. Das hat meine Erwartungen übertroffen. Ich bin begeistert“, meint Kantor Christian Finke-Tange.

Auftakt am 18. September

Am Samstag startet nun eine Konzertreihe, der Orgelherbst, wo der Kantor alle Register ziehen wird. Die Besucher erwartet beim ersten Konzert Musik von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ernst Friedrich Richter und Max Reger. „Die Konzerte beginnen alle mit Bachs Musik. Die Komponisten, die jeweils folgen, wurden alle nach seinen Lehrwerken unterrichtet. Das wichtigste, ‚Die Kunst der Fuge‘, hat viele beeinflusst. Ich spiele die Komponisten nach Jahrgängen gestaffelt, ausgehend von der ältesten Generation.“, erläutert Christian Finke-Tange. Er verweist darauf, dass Mendelssohn-Bartholdy eine wahre Bach-Renaissance auslöste, als er die Matthäus-Passion des in Vergessenheit geratenen Komponisten 1829 aufführte.

Beim Konzert am 2. Oktober stehen Werke von Johann Christian Kittel, Johann Christian Rinck und Joseph Gabriel Rheinberger neben Bach auf dem Programm. Das dritte Konzert findet am 29. Oktober statt. Die Orgelkonzerte beginnen jeweils um 18 Uhr in der Zeuthener Kirche.

Schlüsselwerk der deutschen Orgelromantik

„Beim letzten Konzert, das im Rahmen des Orgelbandes stattfindet, wird nur die Orgelsonate ‚Der 94. Psalm‘ von Julius Reubke, ein Schlüsselwerk der deutschen Orgelromantik, gespielt. Es ist ein äußerst komplexes, virtuoses, überwältigendes Werk“, schwärmt Christian Finke-Tange. Dieses Konzert findet am 15. November, um 19 Uhr im der Martin-Luther-Kirche statt.

Der Eintritt zu den vier Veranstaltungen ist frei. Um eine Spende zur Unterstützung der Restaurierung der Orgel wird gebeten. Für einen Teil der Restaurierungskosten hat der Kirchenkreis Neukölln einen zinslosen Kredit gewährt, den die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren zurückzahlen muss.

Von Heidrun Voigt