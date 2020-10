Pannen-Baustelle Miersdorf: Zeuthens FDP will gegen Baubrachen vorgehen

Miersdorf

Stillstand in Miersdorf: Im vorigen Jahr sorgte die Baustelle auf dem Dorfanger in Miersdorf für Schlagzeilen. Die Sogosinvest GmbH mit Sitz in Berlin will dort ein Wohn- und Geschäftsgebäude errichten.

Der Abriss historischer Gebäude, darunter die alte Turnhalle, die Post und eine Gaststätte, sorgte für Unmut. Bei den Arbeiten stürzte eine Mauer ein. Eine Wasser- und eine Gasleitung wurden beschädigt, woraufhin eine Kita evakuiert werden musste (die MAZ berichtete).

Anzeige

Baustelle verfällt zusehends

Dann wurde es ruhig um das umstrittene Bauvorhaben. Die Baustelle liegt seit etlichen Wochen brach. Der Bauzaun steht offen. An der Dorfstraße türmen sich riesige Sandberge, die allmählich zuwuchern. Viele Zeuthener fragen sich, ob und wann es auf der Baustelle weitergeht. Ein Anruf bei der Sogoinvest verläuft ins Leere. Unter der auf der Unternehmenswebsite angegeben Berliner Telefonnummer meldet sich der Anrufbeantworter.

„Es ist ein frustrierender Schandfleck“, bestätigt Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos). Weil die Baustelle nicht ausreichend gesichert ist, hat die Gemeinde den Eigentümer kontaktiert. Demnach soll die Baustelle in Kürze abgeriegelt werden.

Ob und wann es weitergeht, ist unklar

Unterdessen hat die Sogosinvest einen Antrag auf Abweichung vom gültigen Bebauungsplan eingereicht. Bis die zuständige Kreisbehörde grünes Licht gibt, ruhen die Bauarbeiten. „Es gibt eine gültige Baugenehmigung für die Dorfstraße 35. Sie gilt sechs Jahre. Leider haben wir als Gemeinde wenig Möglichkeiten, etwas gegen die Brache zu tun“, bestätigt Herzberger.

Die Zeuthener FDP will das ändern und prüfen lassen, „welche Möglichkeiten die Gemeinde Zeuthen hat, auf Grundstückseigentümer einzuwirken, durch deren Immobilien das Ortsbild der Gemeinde negativ beeinträchtigt wird“, heißt es in einem Beschlusstext, den die Fraktion in die Sitzung der Gemeindevertretung Ende Oktober einbringen will.

Auf Investoren einwirken – rechtlich schwierig

Es gebe Gemeinden, die per Satzung Möglichkeiten zur Erhaltung ihres Ortsbildes geschaffen haben und damit indirekt auf Spekulanten einwirken, erläuterte der Fraktionsvorsitzende, Karl Uwe Fuchs. Die Dorfanger-Misere sei bloß der Auslöser für den FDP-Antrag.

Mit der Kita-Erweiterung, dem geplanten Edeka-Neubau und dem neuen Festplatz hinter der Feuerwehr erlebe das Ortszentrum Miersdorf gegenwärtig eine Aufwertung. „Wir können uns noch so viele Gedanken machen, wenn private Investoren Immobilien und Grundstücke verfallen lassen, ist das nicht zielführend“, so Fuchs. Rechtlich dürfte es schwierig werden, gegen Baubrachen wie in Miersdorf vorzugehen.

Von Josefine Sack