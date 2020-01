Politische Teilhabe für Jugendliche gefordert

Zeuthen

Die Linken und Grünen in Zeuthen fordern mehr politische Teilhabe für Kinder und Jugendliche. „Wir brauchen den Dialog mit den Jugendlichen in unserem Ort, aber auch in den Nachbargemeinden“, sagte der Vorsitzende der Linksfraktion, Robert Seelig.

Konkret wollen beide Fraktionen eine regelmäßige Jugendkonferenz einführen und einen Jugendbeauftragten einstellen, der Möglichkeiten für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und durchführt. Hintergrund für den Vorstoß ist eine Novellierung in der Kommunalverfassung aus dem Jahr 2018, in der mehr Mitwirkungsrechte für Kinder- und Jugendliche verankert worden sind. Was die Umsetzung angeht, tun sich viele Kommunen jedoch schwer.

Neue Formen für Jugendbeteiligung

Erfahrungen aus Eichwalde und Schönefeld hätten gezeigt, dass es schwer sei, Jugendliche dauerhaft an die politische Gremienarbeit zu binden, so Seelig. Daher müssten neue Formen der Beteiligung von Jugendlichen gefunden werden.

In Königs Wusterhausen habe sich das Konzept der Jugendkonferenzen bereits etabliert. Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) hat angekündigt, an das Modell anzuknüpfen. Erstmals sollen in diesem Jahr Kinder und Jugendliche zum Gespräch mit Gemeindevertretern geladen werden.

Ob für die Jugendarbeit in Zeuthen extra eine neue Stelle geschaffen wird, soll im März im Sozialausschuss thematisiert werden. Die Gemeinde verfügt bereits über zwei Sozialarbeiter.

Von Josefine Sack