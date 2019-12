Wildau

Beamte hielten am Sonntagabend eine Opel-Fahrerin in der Chausseestraße an: Diese war offensichtlich berauscht. Der Drogenvortest der 34-Jährigen reagierte positiv auf Amphetamine, so dass zur Beweissicherung eine Blutprobe veranlasst wurde. Gegen Mitternacht wurde in Zeuthen auf der Miersdorfer Chaussee ein Opel-Fahrer (29) angehalten, bei dem der Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte.

Von MAZonline