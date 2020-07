Zeuthen

Auf der Baustelle am S-Bahnhof Zeuthen geht es voran: Nachdem die Bauarbeiten für den neuen Personentunnel an der Goethestraße immer wieder ins Stocken geraten waren, wurden in der Nacht zum Dienstag die Tunnelteile eingesetzt.

Monatelang hatte die Baugrube unter Wasser gestanden. Seit November vergangenen Jahres waren in Zeuthen sogar Berufstaucher im Einsatz. Tag und Nacht arbeiten sie daran, dass kein Grundwasser mehr einströmt. Immer wieder gab es Schwierigkeiten. Das Abdichten der Baustelle dauerte länger als geplant.

Eine Bau-Panne jagte die nächste

So sah es vor Kurzem aus: Ende Mai stand die Baustelle am S-Bahnhof Zeuthen noch unter Wasser. Quelle: privat

Die Dauerbaustelle stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon kurz nach Baubeginn waren die Arbeiten rund um den Zeuthener Bahnhof zum Erliegen gekommen. Durch die Bauarbeiten war es zu Setzrissen am alten Zugangsgebäude gekommen. Das denkmalgeschützte Gebäude musste teilweise zurückgebaut werden. An den Bahngleisen konnte wochenlang nicht weitergebaut werden. Mittlerweile ist die Deutsche Bahn mit dem Bau des neuen Personentunnels seit etwa eineinhalb Jahren in Verzug.

Auch eine Treppe gibt es schon. Die provisorische Baustellentreppe führt in die künftige Unterführung. Quelle: privat

Nun sieht es so aus, als könnte die Unterführung tatsächlich, wie zuletzt von der Bahn angekündigt, im Juli 2021 fertig werden. Zumindest wurden die vorgefertigten Tunnelelemente nun in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Kran eingesetzt. Als nächstes soll die Unterführung eingeschalt und mit Beton verfüllt werden.

Am S-Bahnhof Eichwalde gibt es weiter Probleme

Unterdessen kommt es beim Bau der Personenunterführung in der Nachbargemeinde Eichwalde weiterhin zu Verzögerungen. Auch dort hatte es immer wieder Ärger mit überschüssigem Grundwasser gegeben. Teilweise waren die Bauarbeiten dort über Wochen hinweg komplett zum Erliegen gekommen.

Ursprünglich sollte der Tunnel ab seit Ende Juni wieder passierbar sein. Mittlerweile warten die Eichwalder bereits seit Dezember 2018 darauf, dass der Durchgang von der einen Seite des Ortes zur anderen wieder geöffnet wird.

Unklar, wann der Tunnel wieder passierbar ist

In einem Schreiben an die Gemeinde, das der MAZ vorliegt, teilten die Verantwortlichen der Bahn nun mit, dass die Verbindung frühestens Ende Juli fertig werden soll. Ab wann der Tunnel für Fußgänger wieder vollständig passierbar ist, darauf wollte man sich bei der Bahn allerdings noch nicht konkret festlegen: „Den Beginn der Nutzung können wir nicht definieren“, heißt es in der Mitteilung.

Ebenso unklar ist, ob die Behelfsbrücke von der östlichen Seite (August-Bebel-Allee) zum Bahnsteig, wie zuletzt angekündigt, tatsächlich Ende des Jahres demontiert werden kann. Laut Bahn werden die Reisenden während der andauernden Bauarbeiten auch weiterhin mit der temporären Fußgängerbrücke vorlieb nehmen müssen.

Bauverzug könnte teuer werden

Die beiden Dauerbaustellen sind nicht nur ein Ärgernis für viele Pendler und Fußgänger, die nun schon lange auf ihren Ortsdurchgang warten müssen. Der erhebliche Bauverzug könnte für die Gemeinden Zeuthen und Eichwalde auch deutlich teurer werden als bisher angenommen.

Erst im Frühjahr hatte die Bahn mitgeteilt, dass die Baukosten aufgrund der Probleme und Verzögerungen auf den beiden Baustellen steigen werden (die MAZ berichtete). Die beiden Gemeinden müssen anteilsmäßig für die Umbaukosten an ihren Bahnhöfen aufkommen – eine zusätzliche Belastung für die ohnehin schon wegen der Corona-Krise finanziell gebeutelten Kommunen. Eichwalde und Zeuthen wollen nun gegebenenfalls prüfen lassen, inwiefern sie die voraussichtlich deutlich höheren Mehrkosten mittragen müssen.

