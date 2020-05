Zum Tod von Otto Mellies: Trauer in Zeuthen

Zeuthen

Mit „ Nathan der Weise“ schrieb er Bühnengeschichte. Am 26. April ist der Schauspieler Otto Mellies im Alter von 89 Jahren verstorben. Zuletzt lebte er in einem Seniorenheim am Zeuthener See. Reaktionen auf Mellies’ Tod aus Zeuthen:

„Mein Traumzauberbaum, Ferdinand in Kabale und Liebe und Dr. Schlüter ist für immer verstummt. Was bleibt sind Erinnerungen an Abende im Deutschen Theater, im Gorki (damals noch Maxim Gorki Theater), große Auftritte, gute Gespräche, den ein oder anderen Rat, den er einem mit auf den Weg gegeben hat. Ein großer deutscher Schauspieler ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Otto Mellies ist tot. Auf Zelluloid für immer gebannt, wird er dennoch fehlen. In jedem Blatt ist ein Traum - Du warst mein Traumzauberbaum. DANKE - OTTO MELLIES“, würdigte Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) die Lebensleistung des Schauspielers in einem Facebook-Beitrag.

Schauspieler Otto Mellies beim Zeuthen-Tag am 11. Januar 2020 Quelle: G.I.

Ehrengast beim Zeuthen-Tag

Herzberger gilt als großer Otto Mellies-Fan. Zweimal lud er den Schauspieler als Ehrengast zum Zeuthen-Tag ins Seehotel ein. Beim Neujahrsempfang 2019 rezitierte der frühere Theaterstar ein Gedicht. Dieses Jahr im Januar war Mellies wieder dabei. Er las aus seinen Memoiren und berichtete, wie er zur Schauspielerei kam.

1931 in Pommern geboren, bestand Mellies 1947 als 16-Jähriger die Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Schauspielschule Schwerin. 1956 holte ihn Wolfgang Langhoff an das Deutsche Theater Berlin. Dem Ensemble dieses Hauses gehörte er 50 Jahre lang an. Ab 1987 trat er dort 325 Mal als Nathan der Weise auf.

Später Umzug nach Zeuthen

Karin Sachwitz (BfZ), die frühere Vorsitzende der Gemeindevertretung, lernte Mellies in den siebziger Jahren kennen: „Er war damals quasi mein Nachbar in Bohnsdorf.“ Ihr Onkel, ein Zimmermann, baute damals das Haus des Theaterstars am Berliner Stadtrand aus. „Er war nie abgehoben und ist immer bodenständig geblieben“, erinnert sich Sachwitz. Sein Tod sei ein großer Verlust.

Mellies war 60 Jahre verheiratet. Nach dem Tod seiner Frau zog der Schauspieler nach Zeuthen. Insidern zufolge traf er damals in Eichwalde zufällig seine alte Jugendliebe wieder. Mit ihr lebte er bis zu seinem Tod im Seniorenstift Zeuthen.

