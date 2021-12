Schönefeld/ Zeuthen

Bei der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln braucht es oft Geduld. Vor allem wenn die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt liegen, so wie aktuell kann das Warten auf den nächsten Bus ziemlich lang werden.

In den Gemeinden Schönefeld und Zeuthen müssen Fahrgäste an den Bushaltestellen dabei künftig nicht mehr auf den klein gedruckten Fahrplanaushang oder die Uhr schauen, denn dort wurden am Freitag elektronische Anzeigetafeln installiert.

Sowohl an den Bushaltestellen rund um den Waßmannsdorfer S-Bahnhof als auch am Miersdorfer See wurden neue Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) montiert. Siegfried Richter, Geschäftsführer der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (RVS) übergab diese an die Bürgermeister Sven Herzberger (Zeuthen) und Christian Hentschel (Schönefeld).

Man wolle damit einem weiteren Beitrag für die Kundenzufriedenheit im öffentlichen Personalverkehr leisten, wie Herzberger sagt. „Die Gemeinde Zeuthen setzt damit auch ein Zeichen dafür, dass auch weiterhin neben dem Bau von Wartehäusern und barrierefreien Bushaltestellen stetig in den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge investiert wird“, so der Bürgermeister.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Zeuthen übernahm die Gemeinde die Kosten für die neue Anzeigetafel. In Schönefeld hingegen investierte die RVS jeweils rund 3000 Euro in zwei batteriebetriebene Displays. Der DFI zeigt den Busverkehr der nächsten Stunde an und ist nachts beleuchtet. Das Gerät schaltet sich jedoch automatisch ab, sobald für einen längeren Zeitraum kein Bus unterwegs ist.

Von Joice Saß