So viel Corona-Hilfe haben Zeuthens Unternehmer schon beantragt

Zeuthen

Die Nachfrage von Zeuthener Gewerbetreibenden nach dem Corona-Zuschuss der Gemeinde ist hoch. Bis Dienstag haben insgesamt 41 Unternehmer einen Antrag auf die kommunale Corona-Unterstützung gegenüber der Gemeinde gestellt. Das teilte Richard Schulz, Sachbearbeiter im Bereich Wirtschaftsförderung, auf Anfrage mit.

Von den 41 Anträgen wurden 30 Anträge positiv beschieden. An 23 Unternehmer wurde der Corona-Zuschuss bereits ausgezahlt. Das entspricht einem Volumen von 34.500 Euro. Insgesamt stehen 100.000 Euro zur Verfügung.

Vom Rettungsschirm profitiert nur ein Bruchteil der Unternehmer

Gespeist wird der Fonds aus Mitteln für Projekte, die aufgrund der Coronakrise in diesem Jahr nicht stattfinden können, darunter Veranstaltungen, Feste, Fortbildungen sowie Dienstreisen in der Verwaltung. Die Antragsfrist für betroffene Gewerbetreibende endet am kommenden Dienstag.

Als eine der ersten Kommunen in der Region hatte Zeuthen bereits Anfang April ein kommunales Corona-Hilfspaket beschlossen. Die finanzielle Hilfe kommt ausschließlich lokalen Unternehmen, die während der Pandemie in eine finanzielle Schieflage geraten sind, zugute. In Zeuthen gibt es etwa 1000 Gewerbetreibende. Von dem Rettungsschirm profitiert allerdings nur ein Bruchteil der ortsansässigen Unternehmer.

Mit dem Entschluss, ortsansässigen Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen, betrat die Gemeinde Zeuthen bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 2. April 2020 Neuland. Quelle: Gemeinde Zeuthen

Corona-Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden

Denn es gelten bestimmte Förderrichtlinien: Antragsberechtigt sind lediglich gewerbliche Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Vollzeitbeschäftigten sowie Solo-Selbstständige mit Ladengeschäften in Zeuthen, die am 22. März 2020 mit ihrem Betrieb in der Gemeinde angemeldet waren und weiterhin angemeldet sind. Die betroffenen Unternehmer müssen zudem versichern, dass sie durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, die ihre Existenz bedrohen.

Dabei handelt es sich um einen Zuschuss, den die Zeuthener Gemeindeverwaltung zusätzlich zu den Hilfsmaßnahmen des Landes Brandenburg (Soforthilfeprogramme der ILB) sowie des Bundes einmalig auszahlt und der nicht zurückerstattet werden muss.

Auch andere Kommunen bieten Soforthilfe

Mit dem Entschluss, ortsansässigen Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen, betrat die Gemeinde Zeuthen Neuland. Andere Kommunen in Dahme-Spreewald, darunter Königs Wusterhausen und Schönefeld, zogen nach.

In der Gemeinde Schönefeld stehen 200.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung, um in Not geratenen Unternehmen zu helfen. Die Antragsfrist endet ebenfalls am 30. Juni.

Von Josefine Sack