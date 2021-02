Zeuthen

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren am Montag in Zeuthen im Einsatz. Bei Bauarbeiten am S-Bahnhof in der Goethestraße wurde eine Gasleitung beschädigt, so dass das Gebiet weiträumig gesperrt werden musste. Zudem wurde der Zugverkehr unterbrochen. Die Gasanschlüsse mehrerer Wohnungen waren bis etwa 21 Uhr ohne Gasversorgung.

Von MAZonline