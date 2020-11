Zeuthen

Die Bauarbeiten rund um das Wohngebiet Am Heideberg in Zeuthen wurden bereits Ende 2019 abgeschlossen, doch die Kostenfrage ist noch immer nicht geklärt. Denn die Verwaltung hatte für den Straßenausbau auch die Anwohner zur Kasse gebeten (MAZ berichtete). 70 Prozent der Baukosten sollten diese übernehmen, denn die Arbeiten wurden von der Bauverwaltung als Erschließungsprojekt, also als erstmalige Herstellung, klassifiziert. Dagegen wehrten sich die Anwohner und bestanden darauf, dass es sich bei den Bauarbeiten um eine Instandsetzung gehandelt habe und dadurch unter das Kommunalabgabengesetz falle. Somit würde das Land Brandenburg den Kostenanteil der Anwohner übernehmen.

Erschließung oder Instandsetzung?

Doch von einer Instandsetzung kann nur die Rede sein, wenn bereits eine Straße erschlossen ist. Dafür muss sie diese drei Merkmale erfüllen: Eine Straßenbeleuchtung, eine hinreichend befestigte Fahrbahn und eine Entwässerung, bei der das Wasser nicht einfach im Boden versickern darf. Die Mehrheit der Gemeindevertreter unterstützten das Anliegen der Anwohner und kam zu dem Entschluss, dass der Straßenumbau unter das Kommunalabgabengesetz falle. Doch ein Gutachten der Verwaltung ergab, dass es sich lediglich bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung um eine Ausbaumaßnahme gehandelt habe. Somit wurde der Beschluss der Gemeindevertreter durch den Bürgermeister beanstandet.

Beschluss wird aufgehoben

Geprüft wurde dies durch die Kommunalaufsicht, die zum gleichen Entschluss kommt, wie die Zeuthener Verwaltung und feststellt, dass der Beschluss der Gemeindevertreter somit aufgehoben werden sollte. Die Verwaltung könnte also doch noch Kosten für die Straßenbaumaßnahmen bei den Anwohnern geltend machen. Für die bleibe dann nur noch eine gerichtliche Klärung. Um die Betroffenen dabei zu unterstützen, hat die Fraktion Die Linke für die kommende Sitzung der Gemeindevertreter am 24. November einen Änderungsantrag zum Aufhebungsbeschluss der Verwaltung eingereicht.

Musterverfahren statt Klagewelle

Wenn nun doch von der Verwaltung Erschließungsbeiträge erhoben werden, soll es laut dem Änderungsantrag zu einem Musterverfahren kommen. Dadurch könnte sichergestellt werden, dass die Betroffenen bis zu einer gerichtlichen Entscheidung keine Zahlungen tätigen müssten. Ein Widerspruch würde dafür bereits ausreichen. „Die Bürger können sich so gegebenenfalls zusammenschließen und sich die Kosten des Musterverfahrens teilen und gemeinschaftlich agieren“, erklärt Philipp Martens ( Die Linke) auf Nachfrage. „Das reduziert das Prozesskostenrisiko für jeden und erhöht die Chancen einer einheitlichen und damit fairen Entscheidung.“ Martens vermutet, dass die anderen Fraktionen sich dem Antrag anschließen werden.

Lesen Sie auch

Von Joice Nkaigwa