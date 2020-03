Landkreis weitet Tempolimit in Zeuthen aus

Zeuthen

Seit knapp einer Woche gilt auf der Seestraße in Zeuthen jetzt auch tagsüber Tempo 30. Bislang galt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Hauptverkehrsstraße, die als Landesstraße 401 von der Berliner Stadtgrenze über Eichwalde und Zeuthen in Richtung Wildau führt, aus Lärmschutzgründen nur nachts. Nun wurde der Lärmschutz ausgeweitet.

Seit Jahren klagen die Anwohner über Lärm und Erschütterungen in dem Bereich. Wegen des charakteristischen Pflasters in der Seestraße müssen diese eine hohe Lärmbelästigung hinnehmen. Ob am Tage oder in der Nacht, nur wenige Autofahrer halten sich bislang an die Geschwindigkeitsbegrenzung. „Es ist so nervig laut. Manchmal denke ich, die Lkws fahren durch meine Wohnung“, beklagt etwa ein Anwohner der Goethestraße.

Das charakteristische Pflasterin Zeuthen: Seit Jahren müssen die Anwohner eine hohe Lärmbelästigung hinnehmen. Quelle: Josefine Sack

Schallschutz: Alarmierende Werte

Aus diesem Grund hatte die Gemeinde Zeuthen zuletzt angeregt, das Tempo auf der Kopfsteinpflaster-Piste dauerhaft zu drosseln. Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Dahme-Spreewald hat daraufhin die Verkehrssituation vor Ort 2019 erneut überprüft. Dabei wurde auch eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. „Die Ergebnisse dieser Untersuchung haben das Straßenverkehrsamt veranlasst, bis zur Sanierung der Straße die 30 km/h anzuordnen“, teilte eine Sprecherin des Kreises mit.

Das Thema Tempo 30 wird in Zeuthen schon länger kontrovers diskutiert. Auf der L 401 treffen auf relativ engem Raum unterschiedliche Interessen aufeinander: Auf der einen Seite geht um die Lebensqualität der betroffenen Anwohner und die Verkehrssicherheit im Ort. Auf der anderen Seite soll die bisherige Holperpiste saniert werden, um sie fit zu machen für die künftige Automobilität in der Region.

Ausbau ist umstritten

An der geplanten Sanierung gibt es nichts mehr zu rütteln. Bloß wann es mit dem Bau losgeht, ist noch unklar. Der Straßenausbau ist umstritten. Damit die Straße den Anforderungen entsprechend ausgebaut werden kann, müssen aller Wahrscheinlichkeit nach 261 Alleebäumen gefällt werden.

Knackpunkt ist die Fahrbahnbreite: Bis jetzt sahen die Planungen eine symmetrische Ausgestaltung der Straße vor. Beide Seitenstreifen, bestehend aus einem Grünstreifen und einem Gehweg, sollen demnach gleich breit sein – bei einer Fahrbahnbreite von 6,50 Meter. Allerdings würde diese Variante das Aus für die Winterlinden bedeuten. Aus diesem Grund haben sich Baumschützer für eine schmalere Fahrbahn ausgesprochen, in der Hoffnung, die Bäume doch noch retten.

Noch ist theoretisch alles offen. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren. In Kürze, der genaue Termin steht noch nicht fest, beginnt das mündliche Anhörungsverfahren.

Von Josefine Sack