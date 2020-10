Zeuthen

„So lange ich kann, mache ich die Arbeit weiter. Bis der Deckel zugeht“, scherzt Werner Tragsdorf aus Zeuthen. Dabei träumte der 68-Jährige als Jugendlicher eigentlich von einer Karriere als Architekt. Für die nötige Qualifikation besuchte er in der DDR die erweiterte Oberschule Heinrich Hertz in Berlin-Adlershof, die bis heute auf die Fachrichtungen Mathematik und Naturwissenschaften spezialisiert ist. Doch wie es der Zufall so wollte, überredeten ihn Mitschüler, einen Töpferkurs in der Keramischen Werkstatt im damaligen Niederschönhausen zu besuchen, der alle zwei Wochen stattfand.

Dort hatte den damals 16-Jährigen schnell die Leidenschaft für die Arbeit mit Ton und Keramik gepackt. „Das Konzept von der Idee, bis zum fertigen Produkt alles mit den eigenen Händen zu gestalten, hat für mich den Reiz ausgemacht“, schwärmt er. Tragsdorf konnte den Werkstattinhaber Christan Richter davon überzeugen, ihn auszubilden, obwohl die damalige Regierung andere Pläne für den gebürtigen Zeuthener hatte. „Der Staat hat viel Geld in meine schulische Ausbildung gesteckt. Als ich mich dazu entschied, eine Lehre machen zu wollen, statt eines Studiums zum Architekten, waren sie dagegen“, erklärt Werner Tragsdorf.

Doch der einstige Berufswunsch machte auf den Jugendlichen einen trockenen Eindruck und so konnte er durch die Umbenennung der Lehre zur Erwachsenenqualifikation, die Ausbildung zum Scheibentöpfer im September 1970 beginnen und machte acht Jahre später seinen Meister des Töpferhandwerks.

Aus der anfänglichen Lehrer-Schüler-Beziehung zu Christian Richter wurde eine langjährige Freundschaft und berufliche Zusammenarbeit. So war Werner Tragsdorf 30 Jahre bei seinem einstigen Ausbilder angestellt, arbeitete jedoch schon früh von zu Hause. Das Geschäft lief für die beiden sehr gut.

Plaketten standen hoch im Kurs

„Weil zu DDR-Zeiten nicht jeder eine Druckgenehmigung bekam, gaben viele für Jubiläen und andere Anlässe Plaketten bei uns in Auftrag.“ Das änderte sich jedoch mit der Wende. So hätten viele in den 90er-Jahren lieber günstigere Produkte aus dem Ausland gekauft als Handarbeit aus der Region. Der Zeuthener begann auf verschiedenen Festen und Veranstaltungen Werbung für seine Arbeit zu machen und bat Töpferkurse an. „Vor allem Kinder zog es dann an meinen Stand“, erzählt er. So erweiterte er sein Angebot und töpferte mit den Kleinen auf Geburtstagen und in Kindergärten.

Eigene Firma und eigenes Atelier im Haus

Zur Jahrhundertwende gründete Tragsdorf dann seine eigene Firma und mit seinem eigenen Atelier im Haus erfüllte er sich einen großen Traum. „Hier gebe ich Kurse, doch coronabedingt können aktuell nur noch vier Personen daran teilnehmen“, erklärt der 68-Jährige. Neben den Kunstwerken seiner Schüler stehen dort auch die Plaketten vergangener Aufträge und seine eigenen Stücke. „Die Leute fühlen sich hier wohl und nutzen das Töpfern, um von ihrem stressigen Alltag abschalten zu können.“

Nach einer Krebserkrankung vor drei Jahren, kann er dies selbst sehr gut nachempfinden. „Andere gehen in der Keramikwerkstatt zur Therapie und ich bekomme noch Geld dafür“, scherzt er. „Ich bin froh, dass die Chemotherapien bei mir so gut angeschlagen sind und ich weiterhin arbeiten kann“.

50 Jahre im Beruf

Im September dieses Jahres feierte der Zeuthener nun sein 50. Berufsjubiläum und das 20-jährige Bestehen seiner eigenen Firma und blickt auf dankbar und zufrieden auf die Vergangenheit zurück. „Ich hatte nie den Gedanken aufzuhören und kann mich glücklich schätzen, so viel Unterstützung aus der Familie und dem Freundeskreis erfahren zu haben.“ Neben seiner Töpferarbeit engagiert sich Tragsdorf für Nachhaltigkeit und Friedensprojekte.

So absolvierte der Zeuthener bereits in der DDR seinen Wehrsatzdienst als Bausoldat und verweigerte somit den Kriegsdienst mit der Waffe. Auch heute noch setzt er sich für ein Verbot des Waffenhandels ein und unterstützt Spendenaktionen der Friedensbibliothek mit der Herstellung von Plaketten mit einer Friedenstaube. „Man kann nicht die ganze Welt umkrempeln, aber man kann einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gehen“, erklärt der Töpfermeister.

