Tuberkulose-Fall: 110 Kontaktpersonen untersucht

Zeuthen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald hat am Dienstag die Untersuchungen im Zusammenhang mit der an Tuberkulose erkrankten Zeuthener Schülerin fortgesetzt. Bis Dienstagabend seien 110 Menschen in den Räumen des Königs Wusterhausener Gesundheitsamts untersucht worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit sind die Untersuchungen vorerst abgeschlossen. Ob weitere Test notwendig sind, entscheide sich erst nach Vorliegen der Laborergebnisse.

Untersucht wurden die Mitschüler und Lehrer der erkrankten Schülerin der Paul-Dessau-Gesamtschule sowie Familienangehörige. Die 110 Personen wurden von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes eingehend befragt. Außerdem wurde ihnen Blut für einen Quantiferon-Test abgenommen, teilweise wurde auch die Lunge geröntgt.

Laboruntersuchung dauert sieben Tage

Ob sich weitere Personen infiziert haben, ist aber nach wie vor unklar. Denn bis die Laborergebnisse vorliegen, könne es eine Woche dauern. Im Fall einer Ansteckung lässt sich der Ausbruch der Krankheit aber mit Antibiotika verhindern.

Auch wie sich das betroffene Mädchen angesteckt hat, ist nicht bekannt. Die Suche nach der Ansteckungsquelle sei noch nicht abgeschlossen, teilt der Landkreis mit.

Bei der Schülerin aus Zeuthen war Ende November Tuberkulose festgestellt worden. Die Schulleitung hatte am 29. November die Eltern darüber informiert. Schulamt und Gesundheitsamt wurden ebenfalls eingeschaltet.

Schülerin weiter in Isolation

Die infizierte Schülerin befindet sich derzeit in Quarantäne. Wie ihr geht, darüber erteilt der Landkreis keine Auskunft. Die Schule wird sie erst wieder besuchen können, wenn die Ansteckungsgefahr für Mitschüler und Lehrer gebannt ist.

Tuberkulose ist eine bakterielle Infektion, die über Tröpfcheninfektion übertragen wird. Die Krankheit kann mit Medikamenten behandelt werden. Die Behandlung sollte aber rasch erfolgen.

Im August hatten sich an einer Schule im Raum Karlsruhe mehr als 100 Personen mit Tuberkulose infiziert. Mindestens vier Schüler waren erkrankt.

Auch in Brandenburg ist Tuberkulose nicht unbedingt selten. Pro Jahr werden derzeitrund 160 Fälle registriert.

Von Oliver Fischer