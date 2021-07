Zeuthen

Im Bereich der Seestraße in Zeuthen verunfallte eine 49 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag kurz nach 16 Uhr, wie die Polizei berichtet. Ein unbekannter Radfahrer soll ihr unerwartet entgegen gekommen sein, so dass die Fahrradfahrerin zu Fall kam. Dadurch verletzte sie sich und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline