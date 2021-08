Zeuthen

Am Donnerstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Birkenallee in Zeuthen. An der Einmündung zur Parkstraße war eine 65-jährige Fahrradfahrerin so schwer gestürzt, dass sie stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden musste. Laut Polizei waren keine Dritten an dem Sturz beteiligt.

Von MAZonline