Zeuthen

Für die Gemeinde Zeuthen wurde ein Waldkonzept erstellt. Es beschreibt detailliert die Maßnahmen, die für die Entwicklung der gemeindeeigenen Waldflächen Priorität haben. Die Grundlage dafür bildet das 2018 beschlossene Waldleitbild, das durch den Naturschutzbeirat angeregt wurde. „Die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes steht vor der Bildungsfunktion an erster Stelle. Die Nutzungsfunktion ist eher nachrangig“, stellt der Amtsleiter für Bauen und Ortsentwicklung, Henry Schünecke, klar.

Umbau mit Bedacht und Zurückhaltung

Er verweist darauf, dass 2018/19 eine Waldinventur gemacht wurde, auf deren Basis Forstsachverständige das Waldkonzept erarbeiteten. Für jedes Teilgebiet gibt es entsprechende Daten, die unter anderem die Ausgangssituation, eine naturschutzfachliche Bewertung und die empfohlenen Maßnahmen beschreiben. Die Einzelbaumentnahme in den Kiefernbeständen und sogenannte Lochhiebe gehören zu den allgemeinen Maßnahmen. „Die Kiefer, unsere Hauptbaumart ist standortgerecht. Deshalb sollte der Umbau mit Bedacht und Zurückhaltung erfolgen und stark dimensionierten Bäumen sollte der Vorzug vor Neupflanzungen gegeben werden“, betont Schünecke.

Bei einem Nabu-Arbeitseinsatz wurden Erlen, Weiden und Brombeeren am Kienpfuhl zurückgeschnitten und daraus eine Benjeshecke (Totholzhecke) angelegt. Quelle: Heidrun Voigt

Er erläutert, dass bei Lochhieben auf einer Fläche von 300 bis 500 Quadratmetern der Kronenschirm geöffnet werde und man dort Jungbäume anpflanzt. Im Umweltausschuss wurde kürzlich festgelegt, auf welchen Flächen mit der Umsetzung des Waldkonzepts begonnen wird. Der Amtsleiter nennt als erstes den Kienpfuhl. Das wertvolle Feuchtbiotop ist durch möglicherweise klimabedingte Grundabwassersenkung gefährdet. Auf einer Teilfläche südlich des Kienpfuhls soll eine Einzelbaumentnahme im Kiefernwald erfolgen und so der Strauchschicht aus Laubgehölzen eine Chance gegeben werden.

Vorteile für die Grundwasserbildung

Durch diese Veränderungen hofft man, die Grundwasserneubildung anzuregen. Ein Rückschnitt der angrenzenden Erlen, Weiden und Brombeeren ist durch einen Einsatz der Nabu-Ortsgruppe Zeuthen bereits erfolgt und soll alle drei bis fünf Jahre wiederholt werden. Auch eine einschürige Mahd auf Zweidrittel der Fläche ist geplant, das andere Gras bleibt für Insekten stehen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der zweiten Waldfläche, am Hankelweg sollen kleinere Bäume im Unterstand gefördert werden. Die dritte Fläche zwischen Miersdorfer Chaussee und Hankelweg wird durch 9 bis 13 Lochhiebe ausgelichtet. Dort werden dann Traubeneichen gepflanzt. „Wir werden noch in diesem Jahr mit den Arbeiten auf den drei Flächen beginnen und sukzessive, je nach Haushaltslage wird es weitergehen“, sagt Henry Schünecke. Insgesamt gibt es mehr als 60 Maßnahmenblätter im Waldkonzept. Die Gemeinde hofft, dass die geplanten Maßnahmen eine Vorbildwirkung auf andere Waldbesitzer in Zeuthen ausstrahlen.

Von Heidrun Voigt