Zeuthen

Da wo bis 2013 das einst beliebte Bahnhofsrestaurant zur Waldschänke stand, in der Goethestraße 37, Ecke Forstweg, erinnert jetzt eine Stele an die abwechslungsreiche Geschichte des Hauses. Bevor Joachim Kleine vom Fontanekreis Zeuthen und Selina Haslinger, Marktmanagerin im Rewe-Markt die Stele am Dienstagnachmittag symbolisch enthüllten, gab es zunächst von Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) die Bitte, die Abstandsregeln einzuhalten.

Anregung des Fontanekreises

Aber das hatten die Anwesenden schon von sich aus gemacht. „Was lange währt wird gut“, begrüßte er die Gäste. Er erinnerte daran, dass am 9. November 2016 der Rewe-Markt eröffnete. Die Bauarbeiten hatten 2013 begonnen und die Waldschänke wurde abgerissen. „Dank der Anregung des Fontanekreises können wir heute die Informationstafel enthüllen“, so Herzberger. Dank ging an die Heimatfreunde Zeuthen, die ebenso wie der Fontanekreis an der inhaltlichen Erarbeitung beteiligt waren und an Rewe, der diese wetterfeste Informationstafel mit historischem Foto und Erläuterungstexten zur Erinnerung stiftete.

Anzeige

Theodor Fontane war einst Gast

Es lohnt sich vor der Stele inne zu halten sich über die historischen Hintergründe des Gebäudes, das der Kossät und Restaurateur August Siegert am Haltepunkt „Hankels Ablage“ erbauen ließ, zu informieren. Oder auch zu lesen, was Theodor Fontane an seine Frau schrieb, nachdem er im Mai 1885 mit seiner Tochter Martha in der „ Waldschänke“ eingekehrt war.

Weitere MAZ+ Artikel

Fontanes Wirken in Zeuthen erkennbar

„Herzlichen Dank an alle, die geholfen haben, an den Rewe-Markt, der Wort gehalten hat und wir heute diese Stele enthüllen können“, so Joachim Kleine. Er sagt aber auch, dass so mach Altes verschwindet, um Neuem Platz zu machen, auch wenn es erhaltenswert gewesen wäre.

„Mit dem Fontanewandbild auf dem Fontaneplatz und dieser Stele wird Fontanes Wirken auch in Zeuthen erkennbar“, sagt Sven Herzberger. Sie soll ein Pilotprojekt für weitere Stelen in Zeuthen sein: „Ein Pilot, der gelungen ist, Geschichte sichtbar zu machen“.

Juliane Frank vom Tourismusverband Dahme-Seen kann sich vorstellen, dass es vom Fontanewanderweg, der durch Zeuthen führt eine Ausschilderung zur Stele gibt.

Weitere Stelen sollen folgen

Weitere Stelen sind geplant unter anderem am ehemaligen Güterboden, heute Bürgerhaus oder an der Miersdorfer Kirche mit Blick zur alten Schule. „Auch hier hoffen wir auf Unterstützung durch unsere Heimatfreunde“, so Herzberger.

Von Gerlinde Irmscher