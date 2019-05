Zahlreiche Besucher nutzten bei der 3. Langen Nacht der Wirtschaft die Möglichkeit, hinter die Kulissen heimischer Betriebe zu schauen. 19 Unternehmen beteiligten sich in diesem Jahr an der Aktion. Besucher konnten beispielsweise Europas größten Gegenschlaghammer in Aktion erleben.